“Industria felix”: Sistema tra le top aziende italiane per il secondo anno consecutivo

Grosseto. Nuovo successo per Sistema, la società in house del Comune di Grosseto, che risulta ancora una volta essere tra le aziende di vertice del panorama nazionale secondo Industria felix magazine, noto quadrimestrale di economia e finanza.

Dopo la performance del 2024 c’è la conferma per il 2025.

“Sono estremamente soddisfatto di questo ennesimo grande risultato della nostra società partecipata – commenta il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Sistema rappresenta un fiore all’occhiello della nostra amministrazione, con conti in ordine e personale qualificato. Credo che questo ennesimo riconoscimento darà un’ulteriore spinta per fare ancora meglio nel prossimo futuro”.

I dettagli dell’inchiesta, basata su consunti dei bilanci, sono stati presentati ieri a Milano a palazzo Mezzanotte a margine della sesta edizione nazionale di ‘Industria felix, l’Italia che compete’. Sistema, secondo lo studio organizzato da Industria felix magazine in collaborazione con Cerved, A.C. Industria felix, con la media partnership di Askanews, le partnership di banca Mediolanum, Mediolanum private banking, Elite, M&L consulting group, EpyonVivida è dunque un’eccellenza.

“Siamo lieti di quanto sta facendo Sistema – spiegano l’assessore alle partecipate Fabrizio Rossi e il vicepresidente della società in house del Comune di Grosseto, Franco Ferretti –. Si tratta di un percorso avviato molto tempo fa e che è riuscito a non sedersi sugli allori dei trionfi ottenuti in passato. Questa capacità di puntare sempre e comunque a una crescita, a un’altra vittoria, a uno standard di volta in volta più elevato è l’essenza stessa di Sistema ed è il giusto approccio per ottenere successi”.

“I cittadini grossetani – concludono Rossi e Ferretti – sono consapevoli che questa società pubblica del Comune di Grosseto rappresenta un sinonimo di qualità, buoni servizi e ottima gestione finanziaria: anche realtà terze, come è il caso della rivista Industria felix, ne sono testimoni e questo non può che fare piacere”.