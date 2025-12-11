Home CinemaNuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend
CinemaCinema GrossetoCosta d'argentoCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Costa d'ArgentoCultura e Spettacoli Grosseto

Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

Domenica 14 dicembre, alle 16, sarà proiettato "C'è un posto nel mondo"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 16 views

Capalbio (Grosseto). Questo weekend, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, saranno proiettati “Giovani madri” dei fratelli Dardenne, “Eternity” di David Freyne, “Vita privata” di Rebecca Zlotowski e “C’è un posto del mondo” di Francesco Falaschi.

Gli orari

“Giovani madri” sarà in sala venerdì 12 alle 16.30, sabato 13 alle 18.45 e domenica 14 dicembre alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano). “Eternity” sarà proiettato venerdì 12 alle 18.45 e sabato 13 dicembre alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano). Sarà la volta di “Vita privata” venerdì 12 alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano), sabato 13 alle 16.30 e domenica 14 dicembre alle 18.45.

“C’è un posto nel mondo”, il nuovo film del regista grossetano Francesco Falaschi – interamente ambientato e girato nei paesi del Monte Amiata -, sarà proiettato domenica 14 dicembre, alle ore 16. In sala saranno presenti il regista e lo sceneggiatore Alessio Brizzi, che introdurranno il film e dialogheranno con il pubblico dopo la proiezione.

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala. Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito www.nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Premio Ovidio: lo scrittore maremmano Andrea Biscaro ottiene...

“Suoni di Natale fra le antiche Pievi”: concerto...

“Natale in Arte” e “Miscellanea”: al via due...

Mercatini, giochi, musica: ultimo appuntamento con “Accendiamo il...

“Sguardi sull’anima”: al via la mostra di pittura...

“Era mia figlia”: Irene Vella presenta il suo...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: