Cimitero: i resti delle salme esumate dal 2017 al 2024 saranno collocati nell’ossario comune

Massa Marittima (Grosseto). A decorrere dal 12 gennaio 2026, al cimitero di Massa Marittima tutti i resti ossei derivanti dalle esumazioni effettuate dal 2017 fino al 2024 verranno collocati nell’ossario comune, come previsto dalla normativa vigente.

Restano esclusi dall’avviso i resti delle salme esumate nel 2025.

Gli utenti interessati potranno visionare l’elenco dei defunti esumati all’ufficio Edilizia privata –Amministrazione del patrimonio.

Allo stesso ufficio potranno chiedere informazioni o chiarimenti secondo questi riferimenti e orari:

  • lunedì dalle 10 alle 12;
  • martedì dalle 15 alle 17;
  • mercoledì chiuso;
  • giovedì dalle 15 alle 17;
  • venerdì dalle 10 alle 12.

Il geometra Michele Mori è il responsabile del procedimento (tel. 0566.906275, e-mail michele.mori@comune.massamarittima.gr.it)l, così come la dr.ssa Sandra Poli (tel. 0566.906256, e-mail sandra.poli@comune.massamarittima.gr.it).

Per informazioni: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2025/12/Cimitero-comunale–avviso-deposito-resti.html

