Cimitero: i resti delle salme esumate dal 2017 al 2024 saranno collocati nell’ossario comune

Massa Marittima (Grosseto). A decorrere dal 12 gennaio 2026, al cimitero di Massa Marittima tutti i resti ossei derivanti dalle esumazioni effettuate dal 2017 fino al 2024 verranno collocati nell’ossario comune, come previsto dalla normativa vigente.
Restano esclusi dall’avviso i resti delle salme esumate nel 2025.
Gli utenti interessati potranno visionare l’elenco dei defunti esumati all’ufficio Edilizia privata –Amministrazione del patrimonio.
Allo stesso ufficio potranno chiedere informazioni o chiarimenti secondo questi riferimenti e orari:
- lunedì dalle 10 alle 12;
- martedì dalle 15 alle 17;
- mercoledì chiuso;
- giovedì dalle 15 alle 17;
- venerdì dalle 10 alle 12.
Il geometra Michele Mori è il responsabile del procedimento (tel. 0566.906275, e-mail michele.mori@comune.massamarittima.gr.it)l, così come la dr.ssa Sandra Poli (tel. 0566.906256, e-mail sandra.poli@comune.massamarittima.gr.it).
Per informazioni: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2025/12/Cimitero-comunale–avviso-deposito-resti.html