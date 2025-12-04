Scriabin Concert Series: piano recital della tredicenne Prapti Rajguru nella Chiesa dei Bigi

Grosseto. “Scriabin Concert Series”, la rassegna dedicata al grande repertorio pianistico organizzata dall’associazione musicale Scriabin e diretta dal maestro Antonio Di Cristofano, prosegue con un nuovo appuntamento sabato 6 dicembre alle 17.30, nella suggestiva cornice della Chiesa dei Bigi, al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto.

Protagonista del recital sarà Prapti Rajguru, pianista indiana di 13 anni, già applaudita in prestigiosi contesti internazionali quali il Carnegie Hall, il DiMenna Center for Classical Music, la Dubai Opera, Expo 2020, Steinway Dubai e altri importanti palcoscenici. Dotata di una sorprendente maturità artistica, Prapti presenterà a Grosseto un programma che ha voluto intitolare “Italian connection”.

L’ingresso al concerto è di 8 euro, con riduzione a 6 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra Città di Grosseto e a 3 euro per gli studenti dell’Istituto comunale musicale “Palmiero Giannetti”. Per informazioni e prenotazioni: cell. 333.5372994.

Il concerto

Il concerto offrirà un percorso ricco e variegato: dalle Sonate in Si minore (K 27) e Fa minore (K 466) di Domenico Scarlatti, al Notturno dai Sei pezzi per pianoforte di Ottorino Respighi, dalle Variazioni su un tema di Paganini – Libro II di Johannes Brahms alla Sonata n. 8 in La minore di Wolfgang Amadeus Mozart, per concludersi con la brillante Tarantella di Franz Liszt.

Nonostante la giovanissima età, Prapti Rajguru vanta già un ricchissimo palmarès: nel luglio 2025 ha ottenuto il 1° premio alla Global finale del Washington International Rachmaninoff Music Competition a New York, seguito da un recital al Carnegie Hall. Ha conquistato inoltre numerosi riconoscimenti in competizioni internazionali, tra cui il Franz Liszt Center International Piano Competition 2025, il Four Notes International Piano Competition 2024, il Medici International Piano Competition 2023, oltre a molte altre affermazioni di rilievo.