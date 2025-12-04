Musica e solidarietà: al Teatro Fonderia Leopolda il concerto “Faith – A Christmas Time”

Follonica (Grosseto). L’associazione culturale Aman Aps, la chiesa cristiana “La Base” e l’associazione di volontariato Ipf presentano la prima edizione di “Faith – A Christmas Time”, un concerto di beneficenza per sostenere la raccolta fondi destinata all’acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili.

L’appuntamento è fissato per domenica 7 dicembre, alle 21.00, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica.

L’evento musicale unisce le forze di tre realtà locali – l’associazione di volontariato Ipf Odv, l’associazione culturale Aman Aps e la chiesa cristiana “La Base” di Follonica – con un obiettivo condiviso: raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di un pulmino attrezzato destinato al servizio di “Casina mia”, un progetto di autonomia abitativa realizzato da Ipf Odv.

L’acquisto del veicolo rappresenta un passo fondamentale per garantire agli ospiti del progetto maggiore autonomia e inclusione sociale, permettendo loro di partecipare a gite, attività esterne e gestire con più facilità la propria quotidianità. “Casina mia” è un luogo in cui l’autonomia è già una realtà, ma la mobilità è essenziale per completarla: per questo le tre associazioni invitano l’intera comunità a partecipare all’iniziativa e contribuire a regalare libertà di movimento ai ragazzi coinvolti.

Protagonista della serata sarà il gruppo Asaf – As soon as faith, composto da musicisti e coristi che porteranno sul palco un repertorio di brani originali e rivisitazioni dedicate al periodo natalizio. Dopo il successo ottenuto a settembre al cinema all’aperto Le Ferriere di Follonica, la band offrirà un concerto dal clima sonoro ricco di influenze soul, funky e pop, pensato per accompagnare il pubblico in una serata di musica e solidarietà.

La performance sarà arricchita dalla presenza di ospiti d’eccezione: il pianista e tastierista Alessio Buccella, il batterista Francesco Giomi, il contrabbassista Riccardo Boldrini, il percussionista Guglielmo Eboli, i chitarristi Andrea Gilberti e Antonio Galliera.

Un momento particolarmente significativo della serata sarà l’intervento della band “Fuori Tempo”, un gruppo di percussioni composto da ragazzi diversamente abili e guidato proprio da Guglielmo Eboli: la loro esibizione rappresenta uno dei passaggi più emozionanti dell’evento, sottolineando il valore dell’inclusione e la forza comunicativa della musica.

L’ingresso al concerto ha un costo simbolico di dieci euro e l’intero ricavato sarà devoluto alla causa benefica.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338.3953775.