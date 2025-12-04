Centro di promozione sociale, al via i lavori per il rifacimento del tetto: il Comune investe oltre 220mila euro

Grosseto. La Giunta comunale ha approvato il progetto per il rifacimento della copertura dell’edificio che ospita il centro di promozione sociale “Roberto Ciabatti” di Grosseto: il Comune investirà oltre 220mila euro. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile potendo anche già vantare il permesso a costruire.

L’intervento partirà a inizio 2026.

“Si tratta – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – di opere che sono attese da anni e che comportano un consistente e dovuto sforzo da parte dell’amministrazione. Il centro di promozione sociale ‘Roberto Ciabatti’ è un luogo molto frequentato. Sono state necessarie numerose verifiche e un adeguato approfondimento progettuale prima di intervenire. Questi lavori rientrano in un più ampio progetto di riqualificazione e rilancio del centro di promozione sociale”.