Centro di promozione sociale, al via i lavori per il rifacimento del tetto: il Comune investe oltre 220mila euro

L'intervento partirà ad inizio 2026

di Redazione
Grosseto. La Giunta comunale ha approvato il progetto per il rifacimento della copertura dell’edificio che ospita il centro di promozione sociale “Roberto Ciabatti” di Grosseto: il Comune investirà oltre 220mila euro. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile potendo anche già vantare il permesso a costruire.

L’intervento partirà a inizio 2026.

“Si tratta – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschidi opere che sono attese da anni e che comportano un consistente e dovuto sforzo da parte dell’amministrazione. Il centro di promozione sociale ‘Roberto Ciabatti’ è un luogo molto frequentato. Sono state necessarie numerose verifiche e un adeguato approfondimento progettuale prima di intervenire. Questi lavori rientrano in un più ampio progetto di riqualificazione e rilancio del centro di promozione sociale”.

