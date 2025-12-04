Pioggia e temporali: prorogata l’allerta meteo di codice giallo

Grosseto. Continua il maltempo su arcipelago e costa centro-sud della Toscana, con pioggia e temporali che insisteranno per la giornata odierna e fino alla mattina di domani.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi prorogato il bollettino di criticità con codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, che sarà in vigore fino alle ore 8 di venerdì 5 dicembre.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.