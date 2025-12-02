Home AmbienteRimozione della vegetazione in eccesso: il Consorzio di Bonifica al lavoro sul fosso dello Scoglietto
Rimozione della vegetazione in eccesso: il Consorzio di Bonifica al lavoro sul fosso dello Scoglietto

L’intervento, inserito nel piano delle attività di bonifica, è stato effettuato seguendo le indicazioni della Regione Toscana

di Redazione
Grosseto. Prosegue l’attività del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud nella zona di Grosseto, con un nuovo intervento di manutenzione ordinaria sul fosso dello Scoglietto, nell’unità idrografica Pianura grossetana, a monte di Istia d’Ombrone.

Le operazioni hanno previsto la rimozione della vegetazione in eccesso e la messa in sicurezza dell’area, poiché il corso d’acqua attraversa il ponte della strada delle Conce.

L’intervento, inserito nel piano delle attività di bonifica, è stato effettuato seguendo le indicazioni della Regione Toscana per la tutela dell’ecosistema, della flora e della fauna.

