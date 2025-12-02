Bilancio, regolamenti e adeguamento sismico del ponte: ecco gli argomenti discussi in Consiglio comunale

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Un’ultima variazione al bilancio di previsione 2025, le modifiche ad alcuni regolamenti comunali, la sicurezza stradale e l’adeguamento sismico di Ponte Giorgini sono stati i principali punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di ieri (primo dicembre) di Castiglione della Pescaia.

La variazione al bilancio di previsione 2025 appena approvata rappresenta un passaggio importante per garantire la piena capacità operativa dell’Ente. Si registrano maggiori entrate correnti, ottenute grazie a un’attività più efficace di controllo e gestione del patrimonio, di valorizzazione dei servizi, che consentono al Comune di disporre di maggiori risorse da reinvestire sul territorio, senza generare alcun aggravio per i cittadini.

La cosa più evidente in questa manovra è che sono state destinate maggiori risorse per l’incremento della parte stabile del salario accessorio per la produttività dei dipendenti, andando a ripristinare una parte del fondo che si era erosa negli anni, e si prevedono più risorse per i rinnovi contrattuali. Una scelta che non rappresenta semplicemente adeguamento tecnico, ma un investimento politico e strategico nel valore delle persone che ogni giorno garantiscono il funzionamento della macchina comunale. Il Comune può offrire servizi di qualità solo se chi lavora all’interno dell’Ente è messo nelle condizioni di farlo al meglio, con strumenti adeguati, prospettive certe e un riconoscimento proporzionato all’impegno quotidiano.

Da rilevare l’adeguamento delle entrate e delle uscite relative all’Organismo di composizione della crisi grazie alle numerose istanze pervenute, intercettando criticità che non avrebbero avuto risposte in altro modo. Castiglione della Pescaia è uno dei pochi Comuni che si è dotato di tale Organismo, che consente a chi non riesce a pagare i propri debiti di essere supportato per rientrare in una situazione di equilibrio economico.

Da evidenziare anche lo sforzo, a fronte delle sempre minori risorse trasferite, nel destinare risorse proprie del Comune per i canoni di locazione, che sono stati integrati di ulteriori 60mila euro rispetto ai 30mila già previsti nel primo bilancio di previsione, per aiutare le fasce di popolazione più bisognose a coprire le spese per l’affitto della casa.

Si tratta quindi di una variazione che mantiene in equilibrio sia la parte corrente che la parte capitale, confermando la solidità finanziaria del Comune e la capacità di programmare in modo prudente e responsabile.

Il Consiglio comunale ha approvato poi lo schema di riqualificazione del “Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate che recapitano al di fuori della pubblica fognatura”, che è stato aggiornato ed adeguato alle nuove normative vigenti, sia nazionali che regionali, che oggi sono molto più stringenti in termini di impatto ambientale sul territorio. In fase di richiesta del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura gli uffici comunali avranno il compito di verificare le modalità di allaccio e fornire le prescrizioni necessarie al fine di evitare situazioni di impatto troppo negativo nei confronti dell’ambiente.

In esecuzione del piano triennale delle opere pubbliche, il Consiglio comunale ha portato poi in definitiva approvazione l’accordo tra Comune di Castiglione della Pescaia e Provincia di Grosseto per il miglioramento del transito e della sicurezza sulla viabilità provinciale che interessa i centri abitati nonché i raccordi e gli incroci a raso sulle vie provinciali urbane ed extraurbane.

Il primo intervento che verrà realizzato, in accordo con l’amministrazione provinciale, sarà la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza del manto stradale della S.P. 62 delle Rocchette, al termine del quale la strada passerà nel patrimonio del Comune e quindi di competenza interamente comunale. Per l’anno 2026/2027 è in programma anche la realizzazione della rotatoria all’incrocio di Pian di Rocca, nell’intersezione tra la Strada Provinciale n.158 delle Collacchie e via di San Martino, mentre tra il 2027/2028 verrà messa in cantiere la realizzazione della rotatoria all’incrocio di Punta Ala, nell’intersezione della Strada Provinciale delle Collacchie con la Strada Provinciale n.61 (Punta Ala) e la Strada Provinciale n.105 (Tirli).

Il Consiglio comunale ha, infine, approvato la modifica allo schema di accordo con la Provincia di Grosseto per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento delle condizioni statiche e funzionali dei ponti lungo le Strade Provinciali n.3 del Padule e n.158 delle Collacchie, e l’adeguamento sismico di Ponte Giorgini. La modifica deliberata sottolinea l’impegno del Comune con fondi propri dedicati all’abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso la realizzazione del marciapiede pedonale di accesso lato mare e le indagini strutturali per l’accesso alle banchine lato nord. L’approvazione di tale modifica all’accordo rende il progetto esecutivo e pronto a partire nel suo percorso. I lavori avranno inizio nel marzo 2026 per concludersi alla fine della prossima stagione turistica.

Il progetto rientra in un più ampio quadro di riqualificazione di ponti e viadotti su tutto il territorio comunale di Castiglione della Pescaia.