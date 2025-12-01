Natale: la Pro Loco Lagunare presenta il programma delle festività

Orbetello (Grosseto). Il 6 dicembre Orbetello dà ufficialmente il benvenuto alle festività natalizie con il ricco programma di eventi a cura della Pro Loco Lagunare, in collaborazione con Comune di Orbetello e altre associazioni, che illuminerà il centro storico fino alla vigilia dell’Epifania.

«Il programma di Natale, pensato e sviluppato in collaborazione con il Comune di Orbetello e con le associazioni che ormai operano stabilmente nel tessuto cittadino – spiega il presidente della Pro Loco Lagunare, Lorenzo Scateni -, si compone di un calendario ricco, dedicato agli adulti, ma soprattutto ai più piccoli, con laboratori e attività di intrattenimento di vario genere».

Torna il laboratorio con i Lego, ormai un appuntamento molto atteso, e arriva lo spettacolo di Pistillo con il suo Magic Christmas, direttamente da Gardaland. Il programma si apre, come da tradizione, con il ponte dell’Immacolata, durante il quale sarà allestito il mercatino della Pro Loco, pensato quest’anno per evocare ancor più intensamente l’atmosfera natalizia. Non mancheranno alcune novità: la passeggiata naturalistica per osservare i fenicotteri rosa, il torneo di burraco, richiesto da molti durante l’anno, le animazioni itineranti che percorreranno le vie del centro nei weekend e i tradizionali giochi della Pro Loco in occasione dell’arrivo dell’Epifania. «Il calendario si arricchisce anche grazie al prezioso contributo dell’Associazione InItinere – continua Scateni –, che porterà in scena due spettacoli teatrali, ormai un appuntamento immancabile delle festività orbetellane».

«Ringraziamo tutti i volontari – sottolinea l’assessore a cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – per il grande lavoro di organizzazione per offrire a cittadini e turisti una serie di eventi che li immergeranno nello spirito natalizio e accenderanno il nostro centro storico durante tutto l’arco delle festività. Un momento importante, non solo per festeggiare insieme, ma anche per contribuire all’economia del nostro territorio scegliendo i nostri esercizi commerciali per fare acquisti in vista del Natale. Il calendario della Pro Loco, inoltre, è arricchito dalla straordinaria festa di Capodanno che si terrà nella splendida cornice piazza Eroe dei due mondi: un evento che vedrà protagonisti grandi nomi del panorama nazionale e che va a completare un’offerta di intrattenimento e svago pensata veramente per tutti».

«Con questo programma si chiude l’anno solare 2025 – conclude Scateni -, un anno ricco di conferme e di importanti novità per la Pro Loco. Abbiamo mantenuto tutti gli eventi già proposti l’anno precedente, arricchendo il calendario con iniziative come lo Street Food di settembre e il Laguna Festival di giugno, che ha aperto le porte anche al mondo dello sport. Non posso non ricordare inoltre il ruolo fondamentale svolto nell’organizzazione della 20ª edizione del Gustatus: sono davvero felice che il nostro gruppo abbia saputo gestire un evento così grande e articolato, raccogliendo il testimone da Welcome e collaborando in modo efficace con l’amministrazione comunale, gli uffici e le numerose associazioni coinvolte nella buona riuscita della manifestazione. Mentre questo anno si avvia alla conclusione, noi saremo già al lavoro sulla programmazione del nuovo anno. A nome di tutta la Pro Loco, colgo l’occasione per augurare a tutti un buon Natale e buone feste, invitandovi a partecipare agli eventi pensati per adulti e bambini e a venire a vivere l’atmosfera di Orbetello, dove anche il CCN contribuirà a colorare le vie del centro storico. Desidero infine rivolgere un sincero ringraziamento all’Amministrazione comunale per il supporto e la fiducia dimostrata nel corso di questo anno che si sta chiudendo: un sostegno prezioso che ci permette di crescere e migliorare continuamente il nostro impegno per la comunità».

Natale 2025 – Il programma

6//7/8 dicembre

Dalle 9.00 alle 20.00. “Mercatino lagunare” edizione Natalizia, in piazza Eroe dei Due Mondi,

6 e 7 dicembre

Laboratori con le costruzioni Lego. Laboratori per bambini, con i famosi mattoncini e gare di velocità nella sala ex Frontone, in piazza della Repubblica, dalle 14.30 alle 19.30.

7 dicembre

Feniday 2025. Alla ricerca del fenicottero rosa con passeggiata birdwatching dalle 10.00 alle 14.30.

8 dicembre

Feniday 2025. Camillocromo in “La febbre del regalo”.

Giornata dedicata alla lettura degli anelli dalle 8.00 alle 14.30. Passeggiata adatta a tutti, si consigliano scarpe adatte e binocolo.

Dalle 16.00 per le vie del centro, ci sarà Camillocromo in “La febbre del regalo” , una Marching Band coinvolgente itinerante che suonerà per le vie del centro.

13 e 14 dicembre

Laboratori di Natale per bambini. Nella sala ex Frontone, in piazza della Repubblica, dalle 15.30 alle 19.30 ci sarà “Il percorso dell’Elfo”, laboratori e giochi per bambini con rilascio dell’attestato di “Aiutante di Babbo Natale”.

13 dicembre

Spettacolo teatrale. Alle 21.00, nell’auditorium, in piazza Giovanni Paolo II, spettacolo teatrale “L’elefante è nella stanza”, a cura dell’associazione Intinere, la compagnia dei “Mattattori” e Caritas Pitigliano-Sovana-Orbetello.

Ingresso libero

14 dicembre

RataplaneNatale. Arriva Babbo Natale per le vie del centro, accompagnato da due elfi, che ascolterà tutti i bambini e spiegherà loro alcuni trucchi del mestiere tra giochi, musica ed equilibrismo (dalle 16.00).

“Fiabe in Scatola”. Spettacolo teatrale a cura dell’associazione Intinere, la compagnia dei “Post-it 33”, ingresso su prenotazione; all’auditorio in piazza Giovanni Paolo II dalle 17.30

20 dicembre

Pistillo Magic Christmas. Stravagante aiutante di Babbo Natale alle prese con centinaia di regali, dovrà caricare la sua slitta per la notte di Natale. Piazza Eroe dei Due Mondi dalle 16.00.

21 dicembre

“Il Natale Gianburrasca”. Spettacolo teatrale a cura dell’associazione Intinere, la compagnia “Teatro Trasteve”, nell’auditorium in piazza Giovanni Paolo II, dalle 17.30, ingresso su prenotazione.

Torneo di Burraco. Nella sala dell’ex Frontone, in piazza della Repubblica dalle 16.00.

31 dicembre

Capodanno in Piazza. Festa djset dalle 23, in piazza Eroe dei Due Mondi, serata organizzata da Comune di Orbetello, dJ ospiti: Marco Melandri e Paolo Noise dello Zoo di 105.

4 gennaio

Tombola dell’Epifania ed altri giochi tradizionali all’auditorio, in piazza Giovanni Paolo II, dalle 16.30.

5 gennaio

La Befana… Vien di notte!!. Animazione itinerante per bambini in attesa della Befana. Piazza Eroe dei Due Mondi e centro storico dalle 16.00.