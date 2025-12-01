“Patrimoni Unesco in Giappone”: inaugurata la mostra nel palazzo della Provincia

Grosseto. Si è tenuta sabato pomeriggio, nelle sale espositive di Palazzo Aldobrandeschi, a Grosseto l’inaugurazione della mostra fotografica “Patrimoni Unesco in Giappone” di Miyoshi Kazuyoshi, primo appuntamento del ricco calendario di “Armonie giapponesi, racconti, arti e incontri, omaggio alla città di Kashiwara”, in programma fino al 7 dicembre. La mostra si compone di 67 meravigliosi scatti fotografici dell’artista Miyoshi Kazuyoshi, che ha ritratto le bellezze del Giappone designate patrimonio Unesco dal 2012 al 2025.

L’iniziativa è organizzata dalla Provincia di Grosseto nell’ambito del legame di lungo corso che l’Ente ha instaurato con il Giappone, a partire dal gemellaggio che va avanti dal 1999 con la città di Kashiwara. “Armonie giapponesi” gode del patrocinio della Regione Toscana, dell’ambasciata del Giappone, dell’Istituto giapponese di cultura e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Hanno inoltre collaborato con la Provincia Fondazione Polo universitario grossetano, il Liceo statale Rosmini; la Fondazione Luciano Bianciardi, l’associazione Tejidas Aps; Studio d’arte Bonsai e Suiseki di Grosseto, Club Unesco Grosseto Maremma e Proloco di Grosseto.

L’apertura della mostra rappresenta l’avvio di una settimana di eventi interamente dedicata al dialogo culturale tra Grosseto e il Giappone.

“Questa mostra non è solo un viaggio dentro la bellezza del Giappone – ha dichiarato il vicepresidente della Provincia Valentino Bisconti -, ma un ponte che unisce comunità lontane attraverso l’arte, il rispetto e la curiosità reciproca. È un modo concreto per ricordarci che la cultura avvicina sempre, anche quando la geografia allontana. Tra le fotografie esposte, c’è una sezione dedicata a Hiroshima. Ringrazio gli uffici che hanno lavorato sul progetto.”

La giornata inaugurale si è aperta con un incontro dedicato al tema dei patrimoni Unesco, a cura del Polo universitario grossetano e del Club Unesco Grosseto Maremma che, insieme alla Proloco di Grosseto, hanno presentato il progetto per candidare il Buttero al Patrimonio Unesco.

“L’iniziativa dell’amministrazione provinciale è pregevole per il suo alto profilo culturale – ha affermato la presidente della Fondazione Polo universitario grossetano Gabriella Papponi Morelli – e per perseguire l’obiettivo di valorizzare, attraverso il gemellaggio con la città di Kashiwara, i siti Unesco giapponesi. La Fondazione Polo universitario grossetano sostiene con entusiasmo l’iniziativa, anche perché sta curando la candidatura dell’iconica figura del buttero alla lista del patrimonio immateriale Unesco, affinchè possa essere tutelato e trasmesso alle generazioni future un aspetto così identitario della Maremma”.

“La protezione e la conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale – ha aggiunto Valeria Fabbroni, del Club Unesco Grosseto Maremma – è, come ci dice Unesco, fondamentale per la crescita organica del territorio e per l’arricchimento della cultura locale”.

La mostra resterà visitabile fino al 7 dicembre con ingresso libero. (Da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 17.00; sabato 6 dicembre dalle 16.30 alle 19.00 e domenica 7 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00).

Il programma

Lunedì 1° dicembre – Ore 17.30 – Sala Pegaso

Pagine dal Giappone – Un ponte tra Occidente e Oriente

A cura di Lucia Matergi (Fondazione Luciano Bianciardi)

Focus sul racconto “La vecchia signora in kimono viola” di Italo Calvino e “Il giardino delle peonie” di Nagai Kafu. Ingresso libero.

Mercoledì 3 dicembre – Ore 17.30 – Sala Pegaso

Pagine dal Giappone

Un ponte tra Occidente e Oriente

A cura di Lucia Matergi (Fondazione Luciano Bianciardi).

Focus sulle opere “Prima persona singolare” e “Nell’anno degli spaghetti”.

Venerdì 5 dicembre – Ore 18.00 – Sala Pegaso

Conoscere il Giappone attraverso la lingua e l’arte dell’origami

Laboratorio e incontro a cura di Yuka Kotani, Agenzia Formativa Rosmini.

Ingresso libero, prenotazione gradita al link https://agenziaformativa.rosminigr.it/conoscere-il-giappone.html

Sabato 6 dicembre – Ore 16.30 – Apertura mostra dei Bonsai

A cura dello studio d’arte Bonsai e Suiseki di Grosseto.

Ingresso libero.

Ore 12.00 – Evento su invito

Sake Caravan – Quinta edizione

A cura dell’Ambasciata del Giappone in Italia. Con la partecipazione dell’ambasciatore Suzuki Satoshi, del presidente della Provincia Francesco Limatola. Sarà presentata la tradizionale bevanda giapponese a cura del sake samurai Marco Massarotto, con degustazione di sake abbinato ai prodotti del territorio.

Domenica 7 dicembre – Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00

Visita mostra Bonsai

Alle 17.00 – Sala Pegaso, dimostrazione di lavorazione di Bonsai.

Ingresso libero.