“Santa Barbara Benedetta”: uno spettacolo teatrale sul mondo della miniera vissuto dalle donne

L'iniziativa è in programma giovedì 4 dicembre

Follonica (Grosseto). In occasione dei festeggiamenti per Santa Barbara patrona dei minatori, giovedì 4 dicembre, alle 17.30 il Museo Magma di Follonica ospita la compagnia teatrale AnimaScenica con “Santa Barbara Benedetta”, spettacolo teatrale, evocativo e poetico sul mondo della miniera vissuto dalle donne, con Irene Paoletti e Benedetta Rustici.

Al termine dello spettacolo verrà proiettato il cortometraggio “Niccioleta, storie sopra e sotto la terra”. Interverrà la regista Irene Paoletti e Roberta Pieraccioli, coordinatrice del comitato scientifico del progetto “Niccioleta storie e memorie di una comunità mineraria”.

La mattina è dedicata alle scuole, mentre il pomeriggio, alle 17.30, l’iniziativa è aperta al pubblico.

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: