Piatti tipici e laboratori: il paese si prepara al Natale con “Luci & Sapori”

Castel del Piano (Grosseto). Ecco “Luci & Sapori”, tre giorni tutti dedicati al piacere e alla bellezza che preparano e introducono le feste di fine anno.

Un buon antipasto che accompagnerà abitanti e visitatori di Castel del Piano nel clima di Natale e Capodanno, insieme ai giorni della festa ‘Loggione’, promossa dalla Contrada Poggio.

“Le feste quest’anno partono con un assaggio gustoso – commenta Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano –, una tre giorni voluta e organizzata dal Comune per valorizzare le proposte che caratterizzeranno le iniziative previste tra Natale, Capodanno e la Befana. Staremo insieme di più e bene presentando e gustando i nostri prodotti, rendendo protagoniste anche le nostre campagne.”

Il programma

Si comincerà sabato 6 dicembre con una giornata tutta dedicata i sapori introdotta da un incontro su “Radici e Futuro: il gusto dell’Amiata tra tradizione e innovazione”, che si concluderà con uno show cooking presentato da uno chef. Il pomeriggio un originale percorso di orienteering tra i sapori condurrà i partecipanti lungo le vie del paese. Chi vorrà, poi, potrà partecipare al laboratorio per adulti “Tortellini di Natale: tradizioni in tavola”; tutti saranno protagonisti, infine, di una degustazione itinerante in tre tappe con musica ed animazione per bambini.

Domenica 7 dicembre, la giornata prende l’avvio con il trekking “A spasso col Miccio” tra Castel del Piano e Montegiovi, accompagnato da una degustazione di prodotti tipici. Nel pomeriggio i bambini potranno cimentarsi in un laboratorio per realizzare i biscotti di Natale.

Lunedì 8 dicembre è il giorno delle aperture: inizia il mercatino di Natale, apre la Casa di Babbo Natale, accompagnata dalla musica di Matte Shaker, DJ set natalizio, e si accendono le luci del grande albero e delle luminarie. La giornata si chiude con un’ultima degustazione di prodotti tipici.

La partecipazione ai laboratori è gratuita. Informazioni e prenotazioni al trekking con il miccio: tel. 328.0235790 (Giovanni). Ritrovo a Montegiovi in via dell’Ospedale 2.