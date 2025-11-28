Riscatto dell’impianto di illuminazione pubblica di Enel Sole: sì unanime del Consiglio comunale

Grosseto. Questa mattina è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Grosseto il riscatto dell’impianto di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole srl.

Un’operazione salutata con estremo favore dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dall’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi.

“Con l’acquisizione di questo restante 15% della parte pubblica – sottolineano sindaco e assessore – siamo nelle condizioni di andare a sostituire tutti i corpi illuminanti e fare anche manutenzione in maniera diretta con un buon margine di controllo, così da evitare le problematiche che si sono verificate in passato. Andremo gradualmente a cambiare tutti i corpi illuminanti di vecchia concezione con dei nuovi, portando dei benefici significativi alle collettività”.