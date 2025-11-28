Home GrossetoRiscatto dell’impianto di illuminazione pubblica di Enel Sole: sì unanime del Consiglio comunale
GrossetoNotizie dagli Enti

Riscatto dell’impianto di illuminazione pubblica di Enel Sole: sì unanime del Consiglio comunale

Un'operazione salutata con estremo favore dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dall'assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto. Questa mattina è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Grosseto il riscatto dell’impianto di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole srl.

Un’operazione salutata con estremo favore dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dall’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi.

“Con l’acquisizione di questo restante 15% della parte pubblica – sottolineano sindaco e assessore – siamo nelle condizioni di andare a sostituire tutti i corpi illuminanti e fare anche manutenzione in maniera diretta con un buon margine di controllo, così da evitare le problematiche che si sono verificate in passato. Andremo gradualmente a cambiare tutti i corpi illuminanti di vecchia concezione con dei nuovi, portando dei benefici significativi alle collettività”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Animalia”: al Museo di storia naturale un nuovo...

Oltre 15mila euro dal Ministero: contributo alla biblioteca...

Settimana della Bellezza: finissage delle mostre con due...

Pericolo truffe: ecco le raccomandazioni di Enel

Salute mentale, le associazioni: “Muro di gomma dalle...

Il Consiglio comunale celebra la Festa della Toscana:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: