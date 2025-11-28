Home Cultura & Spettacoli“No alla violenza sulle donne”: l’attore Marco Bonini in scena al Teatro Castagnoli
Lo spettacolo è in programma domenica 30 novembre

Scansano (Grosseto). Domenica 30 novembre, alle 17.30, il Teatro Castagnoli di Scansano ospiterà un appuntamento di grande rilievo culturale e sociale. L’attore, scrittore e sceneggiatore romano Marco Bonini porterà in scena uno spettacolo pensato e programmato in occasione della Settimana contro la violenza sulle donne, con l’obiettivo di invitare il pubblico alla riflessione e alla consapevolezza su un tema che coinvolge l’intera comunità.

Artista poliedrico e sensibile, Bonini si distingue da anni per la capacità di unire recitazione, scrittura teatrale e cinematografica. La sua popolarità è stata recentemente confermata dal successo della fiction Mediaset “Tutto quello che ho”, in cui recita accanto a Vanessa Incontrada. Nei prossimi mesi tornerà inoltre su Rai 1 nella terza stagione della serie “Cuori”. Nel corso della sua carriera ha collaborato in molti film sia come attore che come sceneggiatore con interpreti di primo piano, tra cui l’amico Edoardo Leo, ed è stato protagonista in celebri produzioni televisive come “La dottoressa Giò” con Barbara D’Urso, “Il paradiso delle signore” e “Don Matteo”.

La presenza di Marco Bonini al Teatro Castagnoli rappresenta un’occasione preziosa per il territorio: un momento di cultura autentica e di incontro ravvicinato con una delle voci più significative della scena cinematografica, televisiva, teatrale e letteraria italiana.

Il biglietto d’ingresso costa 20 euro. È possibile prenotare chiamando il numero 334.7263852.

