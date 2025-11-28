Giornata nazionale delle persone scomparse: il Comune promuove iniziative di sensibilizzazione

Gavorrano (Grosseto). La Giunta comunale di Gavorrano ha approvato all’unanimità la deliberazione N. 254 del 27 novembre scorso, esprimendo la propria adesione ai principi della Giornata nazionale delle persone scomparse e impegnandosi a promuovere attività di sensibilizzazione sul fenomeno.

L’iniziativa nasce da una comunicazione dell’associazione Penelope Toscana Odv, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di mantenere viva la ricerca e di promuovere attività informative sulle cause degli allontanamenti e sulle conseguenze per le famiglie coinvolte.

L’amministrazione comunale ha voluto esprimere la propria vicinanza alle famiglie interessate e incrementare la consapevolezza e la solidarietà della cittadinanza.

Le azioni approvate sono le seguenti:

adesione ai principi. Il Comune aderisce ai principi e alle finalità dell’associazione Penelope Toscana Odv, riconoscendo la rilevanza civile e sociale della Giornata nazionale delle persone scomparse;

In occasione del Consiglio comunale di oggi, 28 novembre, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo delle persone scomparse e in segno di sostegno alle loro famiglie; illuminazione simbolica: un edificio pubblico del Comune sarà illuminato di luce verde il 12 dicembre, simbolo della speranza per il ritorno delle persone scomparse.

La Giunta comunale ha riconosciuto il valore umano, sociale e civile delle iniziative volte a sensibilizzare la comunità su questo tema delicato e complesso. L’associazione Penelope Toscana Odv fa parte di Penelope Italia Odv,, fondata tra gli altri da Gildo Claps, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della scomparsa.

Il sindaco Stefania Ulivieri commenta: “Con questa delibera, Gavorrano si impegna a non dimenticare le persone scomparse e a sostenere attivamente le loro famiglie, facendo propri i principi di Penelope Toscana. Il minuto di silenzio e l’illuminazione in verde sono gesti simbolici per accrescere la sensibilità della nostra comunità su un fenomeno che richiede l’attenzione di tutti.”