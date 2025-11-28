Corridoio Tirrenico, Noi Moderati: “Priorità nazionale, servono risorse subito”

Grosseto. “Il Corridoio Tirrenico non è soltanto un’infrastruttura viaria della Maremma, ma un’arteria strategica per l’Italia e per l’Europa. È fondamentale che il Governo stanzi con urgenza le risorse necessarie per mettere in sicurezza il tratto a sud di Grosseto e per raddoppiare i tredici chilometri nel comune di Capalbio, tra La Torba e il confine con il Lazio. Non possiamo più permetterci ritardi, perché la sicurezza dei cittadini e la competitività dei territori passano da qui”.

Lo sostiene il commissario provinciale di Grosseto di Noi Moderati Daniele Brogi, annunciando che porterà il tema direttamente all’attenzione dei deputati e senatori del partito in occasione dell’assemblea nazionale di Noi Moderati in programma fino a domenica a Roma.

“Chiederò ai nostri parlamentari di fare fronte comune con i colleghi maremmani – prosegue Brogi – affinché si apra finalmente una stagione di interventi concreti. La Maremma non può restare isolata, perché il Corridoio Tirrenico è vitale per la mobilità locale, per i collegamenti nazionali e per i flussi internazionali di merci e persone. Ogni giorno migliaia di automobilisti percorrono un tratto che presenta criticità note da anni, con rischi per la sicurezza e penalizzazioni per lo sviluppo economico. È un dovere politico e morale intervenire”.

Brogi sottolinea come la questione non riguardi soltanto Grosseto o la Toscana: “Il completamento e la messa in sicurezza del Corridoio Tirrenico -aggiunge – sono un investimento per l’intero Paese. Significa ridurre incidenti, migliorare la qualità della vita dei cittadini, favorire il turismo e rendere più competitivo il sistema produttivo. Non è una battaglia di campanile, ma una sfida nazionale che Noi Moderati intendono sostenere con forza”.

Il commissario provinciale conclude con un appello. “La Maremma – sostiene ancora-, dopo quasi sessanta anni ha bisogno di risposte, non di promesse. È il momento di trasformare le parole in fatti. Noi Moderati c’è e chiediamo al Governo di esserci con noi, stanziando le risorse e avviando i cantieri. Solo così il Corridoio Tirrenico potrà diventare davvero un simbolo di modernità e di sviluppo condiviso”.