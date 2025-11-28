Ospedale Misericordia, proseguono le pulizie straordinarie: nuove variazioni agli accessi

Home GrossetoOspedale Misericordia, proseguono le pulizie straordinarie: nuove variazioni agli accessi
Le ditte incaricate torneranno in azione lunedì 1 dicembre, dalle ore 5 alle 14, percorsi alternativi per entrare nel presidio

Grosseto. Nuova attività di pulizia straordinaria all’ospedale Misericordia.

Lunedì primo dicembre, per consentire alle ditte incaricate di operare, dalle 5 alle 14, saranno previsti percorsi alternativi per l’accesso al presidio ospedaliero di Grosseto.

Sarà interdetto il transito sia pedonale che veicolare dell’ingresso principale dalla rotonda di via Senese, in alternativa sarà possibile utilizzare l’accesso al piano -1, lato farmacia ospedaliera/Diabetologia. Nessuna variazione interessa l’ingresso tramite la rampa del Pronto soccorso. Non ci saranno variazioni per gli accessi lato ospedale nuovo e lato obitorio/poliambulatorio.

Come avvenuto la scorsa settimana, la direzione di presidio ha previsto il posizionamento di segnaletica per informare tutti gli utenti delle variazioni temporanee all’accesso con l’indicazione dei percorsi alternativi.

