L’educazione ambientale entra nelle scuole: al via il progetto del Comune

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica dà il via all’affidamento di un servizio strutturato di educazione ambientale destinato alle scuole primarie (terza, quarta e quinta) e secondarie del territorio, di cui si occuperà Dominga Tammone, illustratrice ed educatrice ambientale. Il progetto avrà una durata di due anni scolastici, 2025-2026 e 2026-2027, e vuole formare e sensibilizzare gli studenti sui cambiamenti climatici e sulla sostenibilità ambientale.

Il progetto

Le attività principali del progetto riguardano proposte didattiche tra attività in aula e in outdoor: l‘obiettivo è rafforzare il senso di appartenenza al territorio e fornire strumenti permanenti di conoscenza e salvaguardia dell’ambiente.

Le tre macro-azioni che caratterizzano il progetto sono: la consegna alle classi di materiale illustrato a misura di bambino per l’educazione ambientale, raccolta differenziata, le piante, il mare, le tartarughe marine, la biodiversità e un tutorial per il riciclo creativo. Non solo: le iniziative sono sviluppate in sinergia con partner locali di eccellenza, tra cui il Cnr Follonica (azienda sperimentale Santa Paolina) per il tema “Le piante”, la Lega navale di Follonica per “Il mare”, l’associazione Tartamare e l’associazione Carnevale di Follonica per il riciclo creativo. Ogni sezione includerà un QR code che rimanda a un video esplicativo.

Ci saranno anche incontri nelle classi, con un quiz game, un training sulla raccolta differenziata e un tutorial pratico sul riciclo della carta (carta pesta). Verrà inoltre lanciato un contest creativo (disegno, racconto o manufatto a tema ambientale).

A concludere le iniziative sarà un evento di chiusura con tutti partner del progetto: saranno allestiti stand dimostrativi con attività pratiche come l’ambiente sottomarino, l’osservazione delle piante, dimostrazioni di cartapesta ed esperienze scientifiche. L’evento culminerà con la premiazione del contest creativo, con la consegna di attestati e premi sostenibili.

A presentare il progetto è il vicesindaco e assessore all’ambiente Danilo Baietti: “Questo progetto biennale – spiega – non è solo un insieme di lezioni, ma un vero e proprio percorso di cittadinanza attiva e consapevolezza territoriale. La collaborazione con realtà locali come il Cnr, la Lega navale, Tartamare e il Comitato Carnevale ci permette di offrire ai ragazzi e alle ragazze contenuti ricchi e contestualizzati, rendendo l’apprendimento non solo istruttivo, ma anche pratico e coinvolgente. Attraverso iniziative come il contest creativo e l’evento di chiusura, vogliamo stimolare la creatività e il senso di responsabilità in ogni studente, creando una generazione che sa come salvaguardare e valorizzare l’ambiente che la circonda. È un impegno concreto per la salute del nostro pianeta e del nostro territorio”.