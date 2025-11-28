“Animalia”: al Museo di storia naturale un nuovo evento per sostenere Abio

Grosseto. Fondazione Grosseto Cultura continua a sostenere Abio Grosseto – Associazione per il bambino in ospedale.

All’inizio dell’anno, al Polo culturale Le Clarisse, era stata organizzata una mostra con vendita all’asta delle opere per raccogliere fondi a sostegno dell’associazione, nello specifico del progetto “Il bambino al centro”, che prevede un’importante opera di umanizzazione pittorica dei reparti di Pediatria e di Neonatologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto, con l’obiettivo di porre “al centro” il benessere del bambino e della famiglia.

La collaborazione tra Fondazione Grosseto Cultura e Abio è sostenuta anche dal Comune di Grosseto, in particolare dall’assessorato al sociale.

L’iniziativa in autunno si è spostata al Museo di storia naturale della Maremma con due eventi che hanno visto il coinvolgimento del Teatro dello Sbaglio.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 29 novembre nella sala conferenze del Museo di strada Corsini 5 con “Animalia”, lo spettacolo ideato e scritto da Monica Gemignani e Cosimo Postiglione, prodotto dal Teatro dello Sbaglio. Per consentire a più famiglie di prendere parte all’iniziativa, saranno proposte due repliche: alle 16.00 e alle 17.30.

L’ingresso è a offerta (con un contributo minimo di 10 euro per adulto + bambino), e l’intero ricavato sarà destinato alle attività di Abio Grosseto. L’evento è sold out.

Lo spettacolo

“Animalia” è uno spettacolo di animazione teatrale pensato per bambini, famiglie e piccolissimi: una galleria di personaggi buffi e sorprendenti – dalla mantide religiosa innamorata al cuculo invadente – che mescolano fantasia e divulgazione scientifica, coinvolgendo il pubblico in un gioco di improvvisazione, scoperta e partecipazione attiva.

«Siamo felici di ospitare ancora una volta il Teatro dello Sbaglio per un’iniziativa che unisce divertimento e solidarietà – dichiara Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma –. Il sostegno ad Abio è per noi un impegno concreto, che condividiamo con tutta la comunità. Il museo non è solo un luogo di scienza, ma anche di relazioni e di attenzione verso le persone, in particolare verso i più piccoli e le loro famiglie».

«Ringrazio a nome di tutti i volontari Abio il Museo di storia naturale – dichiara la presidente dell’associazione Stefania Guarrera – e il Teatro dello Sbaglio per questa seconda iniziativa, che vede coinvolti bambini e famiglie, proprio coloro a cui quotidianamente rivolgiamo il nostro servizio e al cui benessere è destinata la raccolta fondi, sostenuta da Fondazione Grosseto Cultura».