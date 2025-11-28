“Musica in Banca”: consegnate 27 borse di studio e 26 bonus bebè

Grosseto. Si è tenuto ieri nella Sala Eden a Grosseto l’evento organizzato come ogni anno da Banca Tema per i propri soci, per celebrare gli studenti più meritevoli e i nuovi nati.

Sono state consegnate 27 borse di studio e 26 bonus bebè per i soci che sono diventati genitori nel corso dell’anno.

Per i premi al merito scolastico, tutti i vincitori hanno ricevuto un riconoscimento in denaro e una pergamena, simbolo del traguardo raggiunto.

Anche ai neo genitori Banca Tema ha donato un contributo di augurio per il nuovo nato, per iniziare a costruire insieme il futuro del piccolo, con un omaggio personalizzato in ricordo della serata.

Presenti alla cerimonia il presidente Francesco Carri, i consiglieri di Banca Tema e il direttore generale Fabio Becherini, i quali si sono complimentati con tutti i premiati. La serata è stata condotta dal giornalista Giancarlo Capecchi.

Tra le autorità presenti anche il prefetto Paola Berardino e l’assessore alla cultura e al turismo del Comune di Grosseto Luca Agresti, che hanno premiato i ragazzi vincitori del premio al merito scolastico.

Ai neo diplomati e laureati il presidente e il direttore hanno ricordato quanto sia importante l’impegno negli studi per diventare cittadini attivi e consapevoli e ottenere i migliori risultati in campo professionale. Alle famiglie hanno rivolto un augurio speciale per i nuovi nati.

“Oggi celebriamo i nostri giovani che rappresentano la risorsa più preziosa per la crescita culturale e civile delle nostre comunità e allo stesso tempo diamo il benvenuto ai nuovi nati, simbolo di continuità e speranza per il futuro – ha dichiarato il presidente Francesco Carri -. Questo momento di riconoscimento e di celebrazione testimonia il valore che la nostra banca attribuisce all’educazione e alla famiglia, pilasti fondamentali del nostro vivere sociale”.

“Continuiamo a sostenere la formazione dei nostri giovani con convinzione – ha aggiunto il direttore generale Fabio Becherini -. Da sempre crediamo che affiancare giovani e famiglie significhi investire nel capitale umano e sociale del nostro territorio. E’ con questo spirito che rinnoviamo il nostro impegno a favore di una comunità che cresce, studia e guarda con fiducia al futuro”.

Un momento significativo dell’incontro sono stati gli auguri di don Franco e a don Franco, che rappresenta per l’intera comunità maremmana e per la Banca Tema in particolare, un valore aggiunto prezioso, per vicinanza, disponibilità, solidarietà e grande amore per il territorio che ha servito come sacerdote per 75 anni, da quando il 23 dicembre 1950 venne ordinato parroco a Porto Santo Stefano. Alla soglia del secolo di vita monsignor Cencioni è ancora un punto di riferimento importante per Banca Tema e per la diocesi.

La serata è proseguita con uno spettacolo musicale del Conte Max Venturacci e si è conclusa con un momento conviviale.

Di seguito, l’elenco dei premiati per il merito scolastico: Emma Belletti, Giulia Bellucci, Davide Bistazzoni, Manuele Bordo, Edoardo Brilli, Vittorio Brilli, Francesco Cagnani, Tommaso Cagnani, Filippo Cerboni, Sofia Collantoni, Francesco Fabbri, Jacopo Fani, Luida Fazzino, Aida Formiconi, Alessia Frediani, Sofia Morini, Gaia Pallari, Natalie Paoli, Francesca Parisi, Melissa Rasi, Aurora Ricci, Niccolò Sapio, Lucrezia Sellari, Andrea Serafini, Caterina Simoni, Francesco Solimeno, Gaia Stefanelli.