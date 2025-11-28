“Movement and feeling”: le opere di Angela Casagrande in mostra

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 29 novembre, alle 18, alla galleria Spaziografico in vicolo del Ciambellano a Massa Marittima, sarà inaugurata “Movement and feeling”, mostra personale di Angela Casagrande.
La mostra
Angela Casagrande ripercorre con questa personale alcuni temi a lei cari, soprattutto vuole esprimere la bellezza che avvolge tutta l’esistenza, che provoca sentimenti, che si manifesta nella natura e può anche generare solidarietà e fratellanza.Partendo dal reale, con la sua pittura muove pensieri profondi che in qualche modo ci accomunano.
La mostra sarà visitabile tutti i giorni, dalle 16.30 alle 19, fino al 14 dicembre.