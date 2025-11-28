Home Colline Metallifere“Movement and feeling”: le opere di Angela Casagrande in mostra
Colline MetallifereCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Colline MetallifereCultura e Spettacoli Grosseto

“Movement and feeling”: le opere di Angela Casagrande in mostra

L'inaugurazione è in programma sabato 29 novembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 12 views

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 29 novembre, alle 18, alla galleria Spaziografico in vicolo del Ciambellano a Massa Marittima, sarà inaugurata “Movement and feeling”, mostra personale di Angela Casagrande.

La mostra

Angela Casagrande ripercorre con questa personale alcuni temi a lei cari, soprattutto vuole esprimere la bellezza che avvolge tutta l’esistenza, che provoca sentimenti, che si manifesta nella natura e può anche generare solidarietà e fratellanza.Partendo dal reale, con la sua pittura muove pensieri profondi che in qualche modo ci accomunano.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, dalle 16.30 alle 19, fino al 14 dicembre.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Giornata nazionale delle persone scomparse: il Comune promuove...

“No alla violenza sulle donne”: l’attore Marco Bonini...

“Animalia”: al Museo di storia naturale un nuovo...

Oltre 15mila euro dal Ministero: contributo alla biblioteca...

Settimana della Bellezza: finissage delle mostre con due...

“La maledizione di Rasputin”: Sergio Kraisky presenta il...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: