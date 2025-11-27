Mozione su Palestina, minoranza: “Presidente del circolo di FdI aggredisce nostri consiglieri”

Manciano (Grosseto).“‘…Ribadire e rafforzare la posizione già espressa dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 225 del 23 ottobre 2025, affinché l’intera rappresentanza cittadina, attraverso il Consiglio, si unisca in questo atto di riconoscimento dello Stato di Palestina…’. Con questo intento si concludeva la mozione presentata dalla minoranza consiliare di Manciano nel Consiglio comunale odierno”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Rossano Galli, capogruppo della minoranza.

“Dopo un lungo dibattito, serio e condiviso, al momento della votazione si è verificato un repentino cambio di posizione da parte dell’unico assessore presente di Fratelli d’Italia, Caccialupi (Daniela Vignali assente), che si è inspiegabilmente astenuto, nonostante avesse votato a favore lo stesso identico atto durante la seduta di Giunta – continua la nota -. La discussione si è accesa e il vicesindaco Bulgarini (il sindaco era assente) ha cercato di riportare l’aula a un corretto funzionamento e, grazie al voto favorevole del resto della maggioranza, la mozione è stata comunque approvata”.

“Fratelli d’Italia evidentemente non tollerava l’idea che i propri esponenti potessero votare in contrasto con la linea della presidente Meloni. Non a caso il presidente della sezione locale, il sig. Enzo Vincio, mostrava evidente nervosismo tra il pubblico, tanto da essere richiamato addirittura dal presidente del Consiglio – prosegue il comunicato -. Terminata la seduta, è arrivato ad attaccare verbalmente l’intera minoranza consiliare, rivolgendosi in modo del tutto inopportuno alla consigliera Lesch, tirando in ballo la sua provenienza straniera”.

“Ci rammarica che un atto di così grande umanità sia stato macchiato da un mero interesse di parte. Il Consiglio comunale di Manciano ha perso una grande occasione di unanimità e condivisione su un tema così urgente e drammatico per l’intera umanità. Nei banchi del Consiglio abbiamo trovato dei bellissimi lavori realizzati dai bambini delle scuole in occasione della Giornata della gentilezza. Evidentemente, qualcuno ha ancora molto da imparare”, conclude il capogruppo Rossano Galli.