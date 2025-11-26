Pesca, Simiani: “Lollobrigida ammette ritardi nei ristori, imprese in ginocchio”

Grosseto. “L’ammissione da parte del Ministero dell’agricoltura dei ritardi nei pagamenti dei ristori non solo del 2023, ma anche del 2024, conferma ciò che denunciamo da mesi: il Governo ha completamente abbandonato il settore della pesca. In Toscana la situazione è ormai fuori controllo e nessuna delle gravi criticità sollevate dagli operatori è stata affrontata, nonostante la rilevanza economica, sociale e culturale della nostra marineria”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente della Camera.

“Da Carrara a Viareggio, da Livorno all’Elba, da Castiglione della Pescaia all’Argentario – continua Simiani –, i pescatori stanno vivendo una crisi senza precedenti: dopo gli stop di ottobre e novembre, i costi continuano ad aumentare, i rifornimenti sono sempre più complessi, le misure di contingentamento restano confusive e penalizzanti e le imbarcazioni provenienti da altre regioni continuano a sottrarre spazi e quote di attività ai nostri pescatori. È una situazione intollerabile che sta mettendo in ginocchio centinaia di famiglie e un comparto essenziale per la nostra costa.

Il Ministro Lollobrigida non può limitarsi ad ammettere i ritardi: deve intervenire subito. Occorre sbloccare immediatamente i pagamenti, aprire un confronto serio sulle giornate di pesca, rivedere le norme che stanno colpendo soprattutto i piccoli pescatori e attivare nuove misure di sostegno per chi non può lavorare a causa dei fermi tecnici e gestionali. La tutela del mare è fondamentale, ma non può essere scaricata sulle spalle di chi del mare vive ogni giorno”: conclude Simiani.