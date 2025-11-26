200 piccole voci si uniscono contro la violenza di genere: iniziativa delle scuole per il 25 novembre

Follonica (Grosseto). Martedì 25 novembre, i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia “I Melograni” e della scuola primaria “Don Lorenzo Milani” si sono uniti per ricordare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

​Ogni partecipante ha attaccato al petto una gerbera rossa per onorare la memoria di tutte le donne vittime di femminicidio e, trovatisi insieme, hanno unito le loro giovani voci in un coro potente che ha riempito la palestra: “Basta violenza sulle donne!”. Un’esclamazione che, al di là delle semplici parole, ha racchiuso tutto il lavoro di sensibilizzazione svolto nelle classi con attività che hanno avuto come obiettivo primario quello di educare al rispetto e alla non-violenza.

​L’iniziativa congiunta delle scuole “I Melograni” e “Don Lorenzo Milani” ha così trasformato la giornata del 25 novembre non solo in un giorno di ricordo, ma in una vera e propria promessa per il futuro, una promessa gridata con la forza e l’innocenza di 200 piccole voci.