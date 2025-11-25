Home FollonicaLavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in città
FollonicaNotizie dagli Enti

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in città

L'intervento è in programma giovedì 27 novembre

di Redazione
di Redazione

Follonica (Grosseto). Giovedì 27 novembre AdF sarà al lavoro a Follonica per l’allaccio della bonifica idrica in via Spinelli: oltre 215mila euro l’investimento per la posa di 610 metri di nuova condotta e il rifacimento di tutti i pozzetti di manovra e degli allacci alle utenze.

Si tratta di lavori che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro di Follonica, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU.

I lavori

I lavori per l’allaccio della condotta bonificata sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinareabbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Altiero Spinelli, via Giovanni Amendola, via Enrico De Nicola, cannelline pubbliche di via Giovanni Amendola, cannelline pubbliche di via della Pace, cannelline pubbliche di via Apuania. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

