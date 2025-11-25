“L’aperitivo letterario”: Fulvia Perillo presenta “Il Sessantotto e noi”

Grosseto. Giovedì 27 novembre, alle 18.30, il Polo culturale Le Clarisse ospita un nuovo appuntamento de “L’aperitivo letterario”, la rassegna che unisce cultura, approfondimento e convivialità. L’iniziativa è organizzata dal Polo culturale Le Clarisse in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni.

Protagonista dell’incontro sarà “Il Sessantotto e noi”, il volume firmato da Romano Luperini e Beppe Corlito, una testimonianza a due voci che ripercorre l’eredità, le contraddizioni e l’attualità di uno dei movimenti più incisivi del Novecento.

A presentare il libro sarà Fulvia Perillo, che guiderà il pubblico attraverso i temi centrali dell’opera.

Arricchiranno il dialogo gli interventi di Adolfo Turbanti, in rappresentanza di Isgrec, e di Lucio Niccolai per Anpi, che offriranno ulteriori punti di vista storici e civili, ampliando il quadro interpretativo del periodo e il suo impatto sulle generazioni successive.

Il biglietto d’ingresso costa 3 euro (ridotto a 2 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e include la possibilità di visitare il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0564.488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.