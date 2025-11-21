Sogno e passione: “Romantica” in scena alla Sala Eden

Grosseto. Due sorelle, due corpi, due voci che si cercano e si scontrano. “Romantica” è un’esplorazione profonda dei legami femminili, familiari e interiori, in cui la danza diventa linguaggio viscerale, tensione costante tra affetto e repressione, tra identità e fusione. Ma è anche – e soprattutto – un manifesto poetico che ci invita a rivalutare il sogno, il sentimento, la passione in un’epoca dominata dalla razionalità. Un gesto coreografico che diventa resistenza emotiva.

Sabato 22 novembre “Piccole Storie Aliene” chiude i battenti con una performance vibrante e coinvolgente: “Romantica – Primo studio“, firmata dalla coreografa Lia Claudia Latini. Una sinfonia a due voci – quelle delle interpreti Arianna Silvestri e Vittoria Facci – sulle musiche di Babacane. Una produzione a cura della compagnia Bellanda Ets. Uno spettacolo da non perdere che racconta il femminile nella sua dimensione più profonda e anche contraddittoria, tra dolcezza e forza, silenzio e grido. Un ritratto danzato della fragilità e del coraggio che convivono in ogni relazione intima.

«”Romantica” è un viaggio intenso nei legami femminili e nella tensione tra affetto e repressione. In un’epoca dominata dalla razionalità, questa performance ci ricorda che il sogno, la passione e il sentimento sono atti di resistenza necessari. La danza diventa qui voce viscerale e poetica di un femminile profondo, fatto di fragilità e forza», commenta Marcello Valassina, direttore artistico di “Piccole Storie Aliene”.

Anche in questa seconda serata, il pubblico è invitato a partecipare ad una conferenza danzata, con performance, incontro con gli artisti e aperitivo informale.

Ingresso: 8 euro

Prenotazione consigliata: WhatsApp 393.3650238 /e-mail casseroindanza@gmail.com

“Piccole Storie Aliene” è realizzata con la collaborazione di Istituzione Le Mura di Grosseto e Comune di Grosseto, con il patrocinio del Ministero della cultura e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.