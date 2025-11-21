Home GrossetoQuasi 13mila euro alla Biblioteca di Paganico per l’acquisto di libri
Quasi 13mila euro alla Biblioteca di Paganico per l’acquisto di libri

Il contributo sarà destinato all'ampliamento e all'aggiornamento del patrimonio librario

di Redazione
Civitella Paganico (Gr) –  La Biblioteca comunale di Paganico è risultata tra le strutture beneficiarie del Fondo per l’acquisto di libri 2025-2026 promosso dal Ministero della Cultura. Il contributo ottenuto – pari a quasi 13mila euro – suddivisi tra le annualità 2025 e 2026 – sarà destinato all’ampliamento e all’aggiornamento del patrimonio librario.

Il finanziamento è finalizzato esclusivamente all’acquisto di libri cartacei o digitali. Le norme prevedono inoltre che almeno il 10% del contributo sia destinato a editoria locale o indipendente, così da sostenere autori e librai del territorio.

Il fondo permette alle biblioteche di investire in nuovi titoli, migliorare l’accessibilità alla lettura e potenziare i servizi offerti alla comunità. Nel caso della Biblioteca di Paganico, il contributo consentirà di ampliare le collezioni aggiornando le sezioni dedicate alla narrativa, alla saggistica, ai libri per bambini e ragazzi, oltre che agli strumenti digitali come e-book e audiolibri.

“Siamo estremamente soddisfatti che la Biblioteca comunale di Paganico sia tra i destinatari di questo importante contributo del Ministero della Cultura – commentano Alessandra Biondi e Chiara Martini, sindaca e consigliera comunale con delega alla biblioteca del Comune di Civitella Paganico -. Si tratta di una grande opportunità per il nostro territorio, perché ci permetterà di ampliare e arricchire il patrimonio librario della biblioteca, offrendo ai cittadini nuovi strumenti di conoscenza, studio e svago. La promozione della lettura non passerà solo attraverso l’acquisto di nuovi libri, ma anche tramite un calendario di eventi che organizzeremo nel corso dell’anno: incontri, presentazioni, attività per bambini e iniziative culturali pensate per avvicinare sempre più persone al mondo dei libri e della cultura. Questo contributo rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto finora e uno stimolo a proseguire con ancora maggiore impegno nella crescita del nostro servizio bibliotecario”.

