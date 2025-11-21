Sequestro di articoli contraffatti, Rossi: “Eccellente operazione della Finanza”

Home GrossetoSequestro di articoli contraffatti, Rossi: “Eccellente operazione della Finanza”
di Redazione
di Redazione

Grosseto. “Desidero esprimere il mio più sincero plauso al Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto, il colonnello Diego Patriarca, e a tutte le donne e gli uomini delle Fiamme Gialle impegnati quotidianamente nella tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.

La recente operazione che ha portato al sequestro di oltre 45.000 prodotti non conformi agli standard di sicurezza, molti dei quali destinati al mercato degli addobbi natalizi, rappresenta un intervento fondamentale per proteggere i consumatori, in particolare le famiglie e i più piccoli, da articoli potenzialmente pericolosi. Significativa anche l’individuazione di centinaia di prodotti contraffatti, che conferma la costante attenzione della Guardia di Finanza nel contrastare ogni forma di illegalità commerciale.

Rivolgo un sentito ringraziamento ai reparti coinvolti, dalla Compagnia di Follonica alle Tenenze di Castiglione della Pescaia e Porto Santo Stefano, per la professionalità, la prontezza e il senso del dovere dimostrati. Il loro lavoro, soprattutto in vista delle festività natalizie, è garanzia di sicurezza e trasparenza per tutti i cittadini”.

E’ quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia.

