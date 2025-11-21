Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le iniziative in Maremma

Grosseto – Di seguito le iniziative promosse in provincia di Grosseto in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Grosseto: la fiaccolata

Una fiaccolata, promossa dai Giovani della Croce Rossa Italiana, vuole richiamare l’attenzione della cittadinanza su un tema di fondamentale importanza, rinnovando l’impegno contro ogni forma di violenza e ribadendo il valore della dignità e dell’integrità della persona umana.

La fiaccolata, che si terrà il 25 novembre alle 21:30, seguirà il seguente percorso:

Partenza dalla sede CRI di Via Mazzini (centro storico di Grosseto);

Prosecuzione lungo Via Saffi;

Arrivo in Piazza Caduti di Nassirya, dove saranno lette alcune testimonianze di donne vittime di violenza.

Al termine della lettura verrà osservato un simbolico “minuto di rumore”, accompagnato dal suono della sirena di un’ambulanza, quale gesto di vicinanza, denuncia e consapevolezza.

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana

La Commissione Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana organizza due iniziative dedicate alla sensibilizzazione e alla prevenzione della violenza di genere.

Lunedì 25 novembre – ore 10:00

“Oltre la violenza – Non solo il 25 novembre”

L’incontro, promosso dall’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, si terrà presso la Sala CRED e si aprirà con i saluti della Presidente della Commissione Pari Opportunità, Lucia Nannetti, e sarà moderato dalla Dott.ssa Lisa Battisti, membro della Commissione.

Interverranno i referenti del Codice Rosa della ASL, Dott. Claudio Pagliara e Dott.ssa Elisa Fattori; le volontarie del Centro Antiviolenza Olympia de Gouges, Rita Teodori e Giorgia Cozzolino; per l’Arma dei Carabinieri il Tenente Colonnello Orefice; e la referente del SAM, Dott.ssa Emanuela Palazzi.

L’iniziativa offrirà una cornice informativa e di approfondimento sulle dinamiche della violenza di genere, con particolare attenzione agli aspetti riguardanti il Codice Rosa e il Codice Rosso, e sui servizi socio-sanitari presenti sul territorio a tutela delle vittime.

Martedì 26 novembre – ore 12:00

Inaugurazione della Panchina Rossa

La Commissione Pari Opportunità inaugurerà una panchina rossa, simbolo permanente dell’impegno contro la violenza sulle donne.

La collocazione davanti all’ospedale rappresenta una scelta strategica e profondamente simbolica: un luogo di cura, di fragilità e di rinascita, dove ogni giorno transitano persone che affrontano momenti difficili ma anche percorsi di guarigione.

Questa panchina è un invito a non restare indifferenti, un segno visibile e permanente rivolto alla comunità, a chi soffre e a chi sta trovando il coraggio di chiedere aiuto.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la ASL Toscana Sud Est e il Comune di Castel del Piano. Interveranno il Direttore dell’Ospedale dr Michele Dentamaro e la Sindaca del Comune di Castel del Piano Cinzia Pieraccini.

Gavorrano: laboratorio-spettacolo per gli studenti “Io sono come te: libera di essere libera”

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Gavorrano, in collaborazione con il Comune di Gavorrano e con le classi della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Gavorrano, promuove un laboratorio-spettacolo che unisce teatro, parola e consapevolezza, il 25 novembre alle ore 10:00 presso gli ex Bagnetti di Gavorrano.

Attraverso il linguaggio del teatro – guidati dall’educatrice teatrale Benedetta Rustici e dalla psicologa e psicoterapeuta Beatriz Rabissi – docenti e studenti saranno protagonisti di un percorso condiviso di ascolto, espressione e dialogo. Attraverso letture, interazioni e momenti di ascolto condiviso, l’attività vuole offrire uno spazio di consapevolezza e partecipazione, per ricordare che la lotta contro la violenza passa anche dall’educazione e dalla costruzione quotidiana di una cultura fondata sul rispetto reciproco.

Un momento per trasformare le emozioni in voce, il silenzio in racconto, la riflessione in gesto.

L’iniziativa è dedicata ai ragazzi e alle ragazza delle tre classi dell’Istituto Comprensivo Falcone Borsellino di Gavorrano.”

Follonica: “Illuminiamo il 25 novembre”

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Follonica e la Commissione Pari Opportunità in collaborazione con Soroptimist Club Follonica–Colline Metallifere, Pro Loco e RDF, promuovono un evento pubblico per sensibilizzare la cittadinanza e dare un segnale forte e visibile di impegno civile.

L’appuntamento è per martedì 25 novembre alle ore 17:00 in piazza del Popolo, con un programma ricco di significato:

– Saluti istituzionali dell’assessore alle Pari Opportunità Azzurra Droghini

– Interventi della psicologa Serena Cavallini e di Claudia Salaris dell’Associazione Olympia De Gouges

– Lettura del testo “Se tocca a me voglio essere l’ultima” di Cristina Torres, interpretata da Eleonora Di Buduo

Seguiranno due momenti simbolici:

– Accensione dell’Albero della Vita, in collaborazione con Pro Loco Follonica;

– Illuminazione del Palazzo comunale di colore arancione, che rimarrà illuminato per tutti i 16 giorni di attivismo della campagna internazionale “Orange the World”, promossa da ONU e UN Women e sostenuta dal Soroptimist International Club Follonica-Colline Metallifere.

Scarlino

Il Comune di Scarlino e la Commissione pari opportunità promuovono per martedì 25 novembre 2025, alle 16, l’inaugurazione della panchina rossa in via Poggio Spedaletto, al Puntone.

All’iniziativa interverranno il sindaco Francesca Travison, la presidente della Commissione pari opportunità Flora Poli, la consigliera comunale con delega alle pari opportunità Raffaella Vecci e il medico Asl per la rete ospedaliera e territoriale 118 Codice Rosa Chiara Marchetti. Saranno presenti anche rappresentanti delle forze dell’ordine locali, a testimonianza del lavoro congiunto che le istituzioni portano avanti nel contrasto alla violenza di genere.

La panchina rossa sarà un simbolo permanente dedicato alle vittime e un invito quotidiano a contrastare ogni forma di abuso. Al termine della cerimonia sarà offerto un piccolo rinfresco a cura dell’Auser Puntone.

Massa Marittima: la violenza contro le donne, chi è l’uomo maltrattante

Il Comune di Massa Marittima e la Commissione comunale Pari Opportunità promuovono per il 25 novembre 2025 due momenti di approfondimento.

La mattina, alle ore 10, nell’Aula Magna dell’Istituto Bernardino Lotti, gli studenti e le studentesse incontreranno Sabrina Gaglianone, presidente dell’associazione Olympia De Gouges, che spiegherà “Il ruolo dei centri antiviolenza”, illustrando strumenti, metodologie e reti di supporto per le donne vittime di violenza.

Il secondo appuntamento è alle ore 17, presso la Biblioteca comunale Gaetano Badii, con l’incontro pubblico dal titolo “La violenza sulle donne: chi è l’uomo maltrattante“, condotto dalla Dott.ssa Aurida Pardini, autrice del libro “Abitare e lavorare reclusi: agenti penitenziari e detenuti. Quale tipologia di violenza e quali le sue conseguenze”. Partecipano Grazia Gucci, assessora comunale alle Pari Opportunità e Ambra Fontani, presidente della Commissione comunale Pari Opportunità.

Un’occasione per approfondire i meccanismi psicologici, culturali e sociali che definiscono la figura del maltrattante, con uno sguardo rivolto non solo alle dinamiche della violenza, ma anche ai possibili percorsi preventivi e rieducativi.

A tutti gli studenti e studentesse delle scuole di ogni ordine e grado il Comune e la Commissione comunale per le Pari Opportunità doneranno un astuccio rosso, per le penne e le matite, che riporta un numero importantissimo, il 1522, da chiamare in caso di violenza e stalking e la scritta “La violenza non è mai amore.”

Roccastrada: camminata di solidarietà e inaugurazione di una panchina rossa

Due sono gli eventi in programma in questo fine settimana in occasione della giornata contro la violenza sulle donne nel territorio del Comune di Roccastrada a cura della Commissione Pari Opportunità.

Sabato 22 a Roccastrada presso i locali del Kaos Kreativo alle ore 15.30 “Camminata di solidarietà”, in collaborazione con il Comitato Territoriale C.S.I. di Grosseto APS e le “Sempre in forma”. Martedi 25, in via del Diaccialone a Ribolla (di fronte all’edificio scolastico) alle ore 10.30 “La panchina rossa non è solo vernice“, un progetto realizzato con gli alunni del Polo Scolastico di Ribolla. Partecipa il Centro Antiviolenza “Olympia de Gouges” di Grosseto.

Magliano in Toscana tre iniziative dal 23 al 29 novembre

Sono tre le iniziative promosse dall’amministrazione comunale di Magliano in Toscana e della Commissione Pari opportunità: eventi che si snoderanno a partire da domenica 23 novembre e fino a sabato 29 novembre e che sono finalizzati a coinvolgere tutta la comunità: cittadini, esercenti, studenti e insegnanti.

Domenica 23 novembre, alle 17.30, il centro enoturistico di Magliano in Toscana ospiterà la giornalista e scrittrice Irene Vella che presenterà il suo libro “Era mia figlia” (Solferino). Ad accompagnarla sarà la scrittrice Dianora Tinti: in un dialogo a due, a partire dal libro, sarà affrontata il tema della violenza sulle donne. “Poteva essere mia figlia”: il libro di Vella vuole dare voce a chi non l’ha più, ripercorrendo le storie di chi è stato tragicamente vittima di una società che discrimina ancora per il genere.

Martedì 25 novembre, torna invece un’iniziativa che lo scorso anno ha incontrato il sostegno di molti esercenti del territorio comunale: “Per troppe donne la violenza è pane quotidiano”. I negozi di generi alimentari del territorio riceveranno buste di carta con questo messaggio e con il numero verde antiviolenza il 1522. Da martedì e nelle giornate successive le persone che acquisteranno il pane lo riceveranno in questo incarto speciale: un gesto semplice e concreto, per indicare a chi è vittima di violenza un canale per chiedere aiuto e sensibilizzare la cittadinanza sull’argomento.

Spazio poi al dialogo, con la cittadinanza e gli studenti, sabato 29 novembre alle 16.30 alla scuola primaria di Magliano in Toscana, quando è in programma lo spettacolo, realizzato in collaborazione con l’Auser di Magliano, dal titolo “Violenza di genere – Il caso di Artemisia Gentileschi”. L’attore Giacomo Moscato, insieme alla psicologa Elisabetta Ciacci affronterà, in una conferenza emozionale, il fenomeno della violenza. La dottoressa Ciacci si soffermerà sugli aspetti clinici e relazionali, mentre Moscato, attraverso un’attenta analisi del contesto in cui è vissuta la pittrice, parlerà dei soggetti biblici e storici da lei rappresentati. La conferenza-spettacolo rientra nel progetto “Letteratura & Medicina”, promosso dal laboratorio teatrale “Ridi Pagliaccio”.

Manciano: lo spettacolo Ipazia” di Maria Modesti per le scuole

Martedì 25 novembre 2025, alle ore 10.00, al Palazzetto dello sport di Manciano, andrà in scena “Ipazia” di Maria Modesti, con brani tratti dal Libro di Ipazia di Mario Luzi. Lo spettacolo è promosso dal Comune di Manciano, in collaborazione con l’associazione teatrale Polis 2001.

Interpretato da Davide Braglia, Elisa Forte e Chiara Pautasso, la pièce è diretta da Francesco Tarsi, regista che da anni porta avanti un intenso lavoro di teatro di poesia e di approfondimento della figura storica di Ipazia, simbolo di libertà intellettuale e autodeterminazione.

L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale, è inserito all’interno delle iniziative dedicate alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e si propone come un momento di riflessione collettiva attraverso il linguaggio del teatro e della cultura.

Alla rappresentazione parteciperanno le scuole secondarie di primo grado e le classi prime degli istituti superiori di Manciano. L’invito è stato esteso anche alle classi prime degli istituti superiori di Pitigliano e Sorano, per favorire una più ampia partecipazione degli studenti del territorio.

L’iniziativa è aperta anche al pubblico adulto, con ingresso gratuito.

Sorano: l’incontro con la “Casa di Hilde”

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Sorano promuove un incontro pubblico che si terrà martedì 25 novembre alle16.30 alla Biblioteca comunale di Sorano.

L’iniziativa vedrà la partecipazione dell’associazione “La Casa di Hilde”, impegnata da anni nel sostegno alle donne vittime di violenza e nella promozione di percorsi di autonomia e protezione.

Durante il pomeriggio sarà inoltre presente un mercatino solidale, il cui ricavato sarà destinato alle attività dell’associazione. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.