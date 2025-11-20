Home Cultura & SpettacoliScriabin Concert Series: piano recital del maestro Di Cristofano nella Chiesa dei Bigi
Scriabin Concert Series: piano recital del maestro Di Cristofano nella Chiesa dei Bigi

Il concerto è in programma sabato 22 novembre

di Redazione
Grosseto. Sabato 22 novembre, alle 17.30, nella Chiesa dei Bigi al Polo culturale Le Clarisse, è in programma un nuovo appuntamento della rassegna Scriabin Concert Series. Protagonista della serata sarà Antonio Di Cristofano, direttore dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” e dell’associazione Scriabin.

Il maestro proporrà un programma di grande fascino: gli Improvvisi op. 90 n. 3 e 4 di Schubert, la Sonata op. 28 “Pastorale” di Beethoven e la Ballata in fa minore op. 52 di Chopin. Un’occasione rara per ascoltare un interprete di altissimo livello, forte di una solida formazione e di una lunga attività concertistica.

Il costo del biglietto è di 8 euro (ridotto 6 euro per i soci della Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto). Gli studenti dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” potranno accedere al prezzo speciale di 3 euro.

Per informazioni: cell. 335.4397974.

