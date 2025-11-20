Tirocini in Comune per laureati in architettura: come partecipare

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima è accreditato dall’Ordine degli architetti della provincia di Grosseto, come soggetto ospitante per lo svolgimento di tirocini professionali post lauream, rivolti a neolaureati in architettura.

Il tirocinio può essere propedeutico alle prove di abilitazione all’esercizio professionale.

L’attestato rilasciato dall’Ordine, alla fine delle 900 ore di tirocinio, servirà per l’esonero da una delle due prove scritte dell’esame di stato.

“L’accreditamento del Comune di Massa Marittima come ente ospitante per i tirocini professionali post-lauream in architettura rappresenta un’importante opportunità sia per i giovani neolaureati che per la nostra amministrazione – afferma il sindaco Irene Marconi -. Offrire un luogo di formazione qualificata, all’interno di un contesto ricco di storia, patrimonio e progettualità, significa investire concretamente nel futuro delle professioni tecniche e nella crescita della comunità valorizzando al tempo stesso il lavoro dei nostri uffici”.

Per informazioni relative all’attivazione del progetto formativo può essere contattata l’architetto Vania Piccardi, funzionario tecnico del Comune di Massa Marittima, alla mail vania.piccardi@comune.massamarittima.gr.it o al numero 0566.906274