Home Attualità“La guerra è inevitabile?”: il Laboratorio per la pace organizza un dibattito pubblico
AttualitàAttualità Costa d'ArgentoAttualità GrossetoCosta d'argento

“La guerra è inevitabile?”: il Laboratorio per la pace organizza un dibattito pubblico

L'iniziativa è in programma venerdì 21 novembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 19 views

Orbetello (Grosseto). Venerdì 21 novembre, il Laboratorio per la pace di Orbetello organizza, alle 18.30, all”agriturismo Monte Argentario (in località Le Piane) un dibattito pubblico partendo dal  ibro del professore Alberto Andronico (ordinario di Filosofia del diritto all’Università degli studi di Catania) “Protect me from what I whant” sul carteggio epistolare tra Freud e Einstein, promosso nel 1931 dalla Società delle Nazioni  inerente una domanda di quest’ultimo al padre della psicoanalisi, che è tornata ad essere tragicamente attuale oggi: “C’è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?”.

“Un interrogativo che è nello stesso tempo un modo per capire se ci sia la possibilità di cancellare questa parola dalle nostre esistenze creando una società più solidale e soprattutto umana. Un tema sempre più attuale che attraversa oggi più che mai le nostre esistenze e ci pone in una condizione di attivismo nel costruire una società aperta, rifiutando i conflitti odierni come l’unica possibilità di regolamentazione dei rapporti tra stati e individui – si legge in una nota del Laboratorio della pace -. Il Laboratorio per la pace di Orbetello, da sempre impegnato nella costruzione di una cultura di accoglienza e pacifista, porta avanti lo sviluppo di un pensiero critico nei confronti di un sistema economico e politico che legittima la legge del più forte e non la dialettica del diritto. Uno scenario che sta diventando realtà e che non possiamo accettare in quanto mina gli interessi dell’autodeterminazione dei popoli e quindi i fondamenti del diritto internazionale”. 

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Gloria!”: un film per dire “Stop” alla violenza...

Da Brooklyn alla Maremma: un documentario sul successo...

Maria Zaccara compie 100 anni: una vita tra...

Programma di governo regionale, Minucci: “Maggioranza boccia ogni...

“L’altro genere. Scrittrici di Maremma”: nuovo appuntamento con...

Toscana prima Regione a dotarsi di un Libro...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: