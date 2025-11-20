“La guerra è inevitabile?”: il Laboratorio per la pace organizza un dibattito pubblico

Orbetello (Grosseto). Venerdì 21 novembre, il Laboratorio per la pace di Orbetello organizza, alle 18.30, all”agriturismo Monte Argentario (in località Le Piane) un dibattito pubblico partendo dal ibro del professore Alberto Andronico (ordinario di Filosofia del diritto all’Università degli studi di Catania) “Protect me from what I whant” sul carteggio epistolare tra Freud e Einstein, promosso nel 1931 dalla Società delle Nazioni inerente una domanda di quest’ultimo al padre della psicoanalisi, che è tornata ad essere tragicamente attuale oggi: “C’è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?”.

“Un interrogativo che è nello stesso tempo un modo per capire se ci sia la possibilità di cancellare questa parola dalle nostre esistenze creando una società più solidale e soprattutto umana. Un tema sempre più attuale che attraversa oggi più che mai le nostre esistenze e ci pone in una condizione di attivismo nel costruire una società aperta, rifiutando i conflitti odierni come l’unica possibilità di regolamentazione dei rapporti tra stati e individui – si legge in una nota del Laboratorio della pace -. Il Laboratorio per la pace di Orbetello, da sempre impegnato nella costruzione di una cultura di accoglienza e pacifista, porta avanti lo sviluppo di un pensiero critico nei confronti di un sistema economico e politico che legittima la legge del più forte e non la dialettica del diritto. Uno scenario che sta diventando realtà e che non possiamo accettare in quanto mina gli interessi dell’autodeterminazione dei popoli e quindi i fondamenti del diritto internazionale”.