“Se dico donna…”: lo spettacolo in scena nel teatro del paese

Montieri (Grosseto). “Il Comune di Montieri e la Commissione pari opportunità hanno organizzato questo evento per dimostrare la propria presenza e partecipazione alle iniziative e alle azioni per la difesa dei diritti delle donne e per il raggiungimento della parità di genere. Non poteva quindi mancare un momento di incontro e riflessione dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Questo il comunicato delle consigliere della Commissione pari opportunità del Comune di Montieri, che con entusiasmo hanno raccolto la proposta del Teatro Studio di Grosseto, da sempre al fianco delle organizazioni e delle istituzioni che si occupano di problematiche sociali e politiche.

“La scelta di creare un incontro intorno ad una performance teatrale ci è parsa la scelta più idonea per raggiungere un più vasto pubblico e creare un momento di riflessione, al fine di comprendere in quanti luoghi comuni del linguaggio e in quanti comportamenti acquisiti dalla cultura in cui siamo cresciuti si annidino i rischi che le donne ancora corrono; quanto la mancanza di opportunità possa creare disuguaglianza, quanto sia necessaria una presa di coscienza delle proprie potenzialità da parte delle donne e quanto gli uomini possano condurre insieme a loro una battaglia di trasformazione”, dichiara Daniela Marretti del Teatro Studio.

La performance, che andrà in scena domenica 23 novembre alle 18, al teatro di Boccheggiano, dal titolo “Se dico donna…”, attinge ad alcuni lavori di Franca Rame, Giuliana Musso e Luciana Bellini e tra monologhi, testi poetici inediti e una lieve interazione con il pubblico, affronterà, con il linguaggio della comicità – caustica e densa di contenuto – molte delle criticità del nostro quotidiano, dal linguaggio che perpetua stereotipi e comportamenti, fino alla monopolizzazione medica del parto, passando attraverso alcuni acquerelli delle donne anni ’50 della nostra Maremma.

In scena l’affiatata coppia di attrici del Teatro Studio, Enrica Pistolesi e Daniela Marretti, con l’ausilio tecnico di Luca Pierini.

Ingresso gratiito

Il Teatro Studio ringrazia per l’ospitalità e l’appoggio logistico e organizzativo l’associazione “4 Gatti” e la compagnia teatrale “La Combriccola”