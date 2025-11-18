Torna il concerto gratuito di Natale della Filarmonica: appuntamento al Teatro Moderno

Grosseto. È stato presentato oggi il tradizionale concerto di Natale della banda della città di Grosseto, che si terrà domenica 30 novembre alle 17 al Teatro Moderno.

L’iniziativa, ormai divenuta un appuntamento consolidato per la comunità grossetana, offrirà un momento di condivisione e partecipazione in vista delle festività. La direzione musicale sarà affidata al maestro Francesco Fantacci, che guiderà la banda attraverso un programma pensato per valorizzare sia il repertorio natalizio sia alcune tra le composizioni più caratteristiche.

“Si tratta – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – di una grande opportunità per la banda e per la cittadinanza. Il concerto sarà gratuito anche quest’anno, ma saranno fondamentali le prenotazioni. Gli orchestrali rappresentano oggi più che mai un punto di riferimento per la comunità e per il territorio. Ormai li vediamo protagonisti in diverse occasioni, ma l’appuntamento con il Natale rappresenta sempre un momento di magia”.

Durante l’incontro è intervenuto anche Renato Chelli, veterano della banda: “L’ingresso gratuito – spiega – è possibile anche grazie al Comune che organizza il tutto nei minimi dettagli: il nostro principio è che i soldi del territorio rimangano al territorio, per questo stiamo cercando di valorizzare al meglio questa occasione. Per noi, inoltre, è fondamentale dare spazio ai giovani. Quest’anno saranno in molti a farne parte, il capobanda ha addirittura 21 anni”.

Entusiasta Paolo Lecci, presidente della società Filarmonica: “In città c’è grande attesa per questo concerto. Lo scorso anno è andato sold out e purtroppo troppe persone sono rimaste fuori, per questo motivo abbiamo deciso di introdurre le prenotazioni. Nel caso in cui anche quest’anno non fosse possibile accontentare tutti però, replicheremo a gennaio e febbraio, dando comunicazione preventiva, alla sala Eden. La Banda è gioia, allegria e sinergia e deve portare felicità: questo è l’augurio che facciamo ai cittadini di Grosseto”.