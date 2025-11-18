Un workshop sulla difesa personale delle donne, il sindaco: “Sentirsi al sicuro è un diritto” – VIDEO

Grosseto. “Oggi ho provato alcune tecniche di difesa personale con l’istruttrice Valentina Tonelli”.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Terrà un workshop tutto al femminile dedicato alla difesa personale, per imparare semplici tecniche che ti aiuteranno a muoverti con più sicurezza, consapevolezza e fiducia in te stessa – spiega il sindaco -. Con Valentina Tonelli, che guiderà l’incontro con professionalità e sensibilità, per aiutarti a riconoscere e prevenire situazioni di pericolo. Perché sentirsi al sicuro è un diritto e costruirlo insieme è un valore. Sentiti libera di camminare per strada con maggiore consapevolezza”.

L’appuntamento è in programma sabato 29 novembre, dalle 9 alle 12, dalle 9 alle 12, alla palestra Athlon di Grosseto.