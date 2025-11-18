Home AttualitàUn workshop sulla difesa personale delle donne, il sindaco: “Sentirsi al sicuro è un diritto” – VIDEO
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Un workshop sulla difesa personale delle donne, il sindaco: “Sentirsi al sicuro è un diritto” – VIDEO

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 28 views

Grosseto. Oggi ho provato alcune tecniche di difesa personale con l’istruttrice Valentina Tonelli”.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Terrà un workshop tutto al femminile dedicato alla difesa personale, per imparare semplici tecniche che ti aiuteranno a muoverti con più sicurezza, consapevolezza e fiducia in te stessa – spiega il sindaco -. Con Valentina Tonelli, che guiderà l’incontro con professionalità e sensibilità, per aiutarti a riconoscere e prevenire situazioni di pericolo. Perché sentirsi al sicuro è un diritto e costruirlo insieme è un valore. Sentiti libera di camminare per strada con maggiore consapevolezza”.

L’appuntamento è in programma sabato 29 novembre, dalle 9 alle 12, dalle 9 alle 12, alla palestra Athlon di Grosseto.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Mobility manager d’area e aziendale: il sindaco nomina...

Protezione civile e Polizia locale, ecco i calendari...

Verde pubblico, il sindaco: “Taglio degli alberi risultato...

Dal microbiota all’allattamento, dalla denatalità alla rianimazione neonatale:...

Caporalato: Brigate del Lavoro della Flai Cgil documentano...

Torna il concerto gratuito di Natale della Filarmonica:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: