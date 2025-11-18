Home AttualitàMuore architetto e politico grossetano: il cordoglio dell’Aipd
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Muore architetto e politico grossetano: il cordoglio dell’Aipd

E' scomparso Alessandro Restante

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 67 views

Grosseto. “Facciamo le condoglianze alla presidente dell’Aipd Grosseto, Sara Restante, per la morte del padre”.

A dichiararlo, in un comunicato, è l‘Associazione italiana persone Down.

“Lunedì sera ci ha lasciato Alessandro Restante, architetto e politico di lungo corso – continua la nota –. Professionista umile e competente, con una passione per l’impegno politico portato avanti negli anni con uno spiccato interesse verso la comunità e le problematiche sociali del proprio territorio. Persona che volgeva sempre lo sguardo verso gli altri. Un ottimista che è stato, per la propria famiglia, un esempio di come si dovrebbe vivere la vita. La sua famiglia che amava più di ogni altra cosa”.

La camera ardente sarà allestita alla casa funeraria Rocchi da martedì 18 dalle 11 fino a giovedì 20 novembre alle 15; non sarà celebrato il funerale, ma una semplice benedizione, come da sua volontà, mercoledì 19 novembre, alle 11, alla casa funeraria Rocchi.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Mobility manager d’area e aziendale: il sindaco nomina...

Protezione civile e Polizia locale, ecco i calendari...

Verde pubblico, il sindaco: “Taglio degli alberi risultato...

Dal microbiota all’allattamento, dalla denatalità alla rianimazione neonatale:...

Caporalato: Brigate del Lavoro della Flai Cgil documentano...

Torna il concerto gratuito di Natale della Filarmonica:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: