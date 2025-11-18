Muore architetto e politico grossetano: il cordoglio dell’Aipd

Grosseto. “Facciamo le condoglianze alla presidente dell’Aipd Grosseto, Sara Restante, per la morte del padre”.

A dichiararlo, in un comunicato, è l‘Associazione italiana persone Down.

“Lunedì sera ci ha lasciato Alessandro Restante, architetto e politico di lungo corso – continua la nota –. Professionista umile e competente, con una passione per l’impegno politico portato avanti negli anni con uno spiccato interesse verso la comunità e le problematiche sociali del proprio territorio. Persona che volgeva sempre lo sguardo verso gli altri. Un ottimista che è stato, per la propria famiglia, un esempio di come si dovrebbe vivere la vita. La sua famiglia che amava più di ogni altra cosa”.

La camera ardente sarà allestita alla casa funeraria Rocchi da martedì 18 dalle 11 fino a giovedì 20 novembre alle 15; non sarà celebrato il funerale, ma una semplice benedizione, come da sua volontà, mercoledì 19 novembre, alle 11, alla casa funeraria Rocchi.