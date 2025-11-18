Home Colline del FioraRiparte il progetto di aiuto allo studio promosso da Consulta per il sociale e giovani
Riparte il progetto di aiuto allo studio promosso da Consulta per il sociale e giovani

Un supporto agli studenti delle scuole primarie grazie alla collaborazione con l'istituto scolastico mancianese

Manciano (Gr) – La Consulta per il sociale e i giovani del Comune di Manciano tornano a proporre, anche per quest’anno, il progetto di aiuto allo studio rivolto a bambini e bambine della scuola primaria del territorio. L’iniziativa prenderà il via mercoledì 19 novembre e si svolgerà ogni mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30.

L’obiettivo del progetto è offrire un supporto concreto alle famiglie e creare uno spazio che non sia un semplice doposcuola, ma un ambiente in cui i più piccoli possano sperimentare, conoscersi meglio, sviluppare autonomia e costruire relazioni positive.

L’attività è realizzata in collaborazione con il plesso scolastico di Manciano e con gli insegnanti di riferimento, per garantire continuità tra il percorso scolastico e le attività extrascolastiche.

Lo scorso anno il servizio è stato portato avanti con competenza e dedizione da Angela Innocenti, Bianca Pratesi, Silvia Fabiani, Martina Balocchi e Cecilia Rossato, che la Consulta e l’Amministrazione ringraziano sentitamente per l’impegno dimostrato. Per la nuova edizione, Bianca Pratesi e Angela Innocenti saranno nuovamente liete di accogliere i bambini e accompagnarli nelle attività pomeridiane.

«Come assessorato al Sociale mettiamo in campo tutte le azioni necessarie per alleviare e sostenere le famiglie del nostro territorio, con particolare attenzione ai più piccoli e ai loro bisogni educativi – dichiara il vicesindaco e assessore al Sociale Roberto Bulgarini –. Un ringraziamento sentito va a Cinzia Tomassoli, presidente della Consulta, per il suo costante impegno, alla Consulta tutta, agli operatori e alle famiglie che collaborano con entusiasmo alla riuscita del progetto».

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Cinzia al 392 0720707.

