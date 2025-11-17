Lavori di Acquedotto del Fiora, si conclude la bonifica idrica: possibili disagi in paese

Monte Argentario (Grosseto). A Monte Argentario Acquedotto del Fiora ha concluso l’importante intervento di bonifica in strada vicinale del Grottino: 140mila euro l’investimento per la posa di 500 metri di nuova condotta e il rifacimento di tutti gli allacci alle utenze.

Si tratta di lavori che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro di Monte Argentario, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU.

Il tratto di condotta idrica interessato dalla bonifica era sotto stretto monitoraggio da parte di AdF: rilevate frequenti problematiche che comportavano la chiusura del flusso, l’azienda ha pianificato la sostituzione di 500 metri di condotta su strada asfaltata. Con questo intervento sarà possibile ridurre le perdite e garantire una maggiore continuità del servizio, con ricadute positive anche sulla conservazione del manto stradale, vista la minore necessità di intervento in futuro. Il tutto con l’obiettivo di tutelare la risorsa idrica e l’ambiente e offrire un servizio sempre migliore per il territorio e la comunità.

I lavori

I lavori per l’allaccio del tratto di rete idrica bonificato sono in programma giovedì 20 novembre: pertanto, dalle 8.30 alle 17, potrebbero verificarsi abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in strada vicinale del Grottino, via degli Atleti, via privata dei Tre Ragazzi, a Porto Santo Stefano. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.