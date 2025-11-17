Fiocco azzurro in casa De Pietro: è nato il piccolo Kai

Grosseto. Fiocco azzurro in casa De Pietro.

Andrea, figlio di Alfonso e Cinzia Machetti, e la compagna Fatima Menem hanno dato il benvenuto al loro primogenito Kai, nato con parto cesareo alla clinica Los Arcos di Buenos Aires.

Tre chili e mezzo di pura dolcezza che hanno subito illuminato le vite dei neogenitori, al settimo cielo per l’arrivo del loro bambino, coronamento di un amore nato tra viaggi e mare.

«Siamo contenti e “gasati come le micce” – racconta Andrea -. Ho conosciuto Fatima nel 2016 alle Canarie e da allora non ci siamo più separati, viaggiando tra Italia, Messico e Argentina, sempre in compagnia della cagnolina Moanala. Negli ultimi mesi ci siamo fermati a Grosseto, perché poi, a bordo della nostra barca a vela, da Castiglione della Pescaia abbiamo raggiunto in due mesi le isole Eolie. È stata una delle esperienze più belle della nostra vita, con Fatima incinta dal quinto al settimo mese.»

Particolare e affascinante anche la scelta del nome. Come spiega Andrea, Kai in giapponese significa “cambiamento” o “miglioramento”, in hawaiano “mare”, mentre in cinese può voler dire “aperto” o “vittoria”. Un nome che cambia significato da una cultura all’altra, proprio come il percorso cosmopolita dei due genitori, e ora anche del loro bambino.

Non sono mancati, naturalmente, i nonni Alfonso e Cinzia, che hanno raggiunto la coppia in Argentina per assistere da vicino al lieto evento e condividere la gioia con la famiglia Menem, nella nazione dove Fatima ha scelto di partorire.

A tutta la famiglia De Pietro e Menem giungano le più affettuose felicitazioni e al piccolo Kai l’augurio di una vita ricca di soddisfazioni, serenità e felicità.