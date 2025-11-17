Home Costa d'argentoPrevenzione e sicurezza sul lavoro: un seminario sul Modello OT23
Prevenzione e sicurezza sul lavoro: un seminario sul Modello OT23

Interverranno esperti di Inail e Asl, oltre a professionisti del settore

Grosseto. Confartigianato Imprese Grosseto, insieme al Movimento Cristiano Lavoratori Toscana e al Movimento Cristiano Lavoratori – Circolo Città di Grosseto, organizza l’iniziativa “Prevenzione e sicurezza sul lavoro – Il Modello OT23″, un importante appuntamento dedicato alla tutela della salute dei lavoratori e al miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle imprese.

L’evento si terrà nella sala riunioni della Croce Rossa, in via Gioberti 14/20 ad Orbetello, mercoledì 19 novembre, dalle 9 alle 13.

Il seminario è aperto a imprese, tecnici, professionisti e a tutte le figure interessate ai temi della salute e sicurezza sul lavoro. La partecipazione è possibile sia in presenza che da remoto, con iscrizione obbligatoria.

Programma

Saluti di apertura:

  • Michele Casalini, presidente della Cri Costa d’Argento;

Interventi tecnici:

  • “L’oscillazione del tasso Inail per interventi di prevenzione. Aspetti tecnici e amministrativi”. Interventi del dott. Filippo Palumbo, del dipartimento di Grosseto dell’Inail; della dott.ssa Carlotta Lazzi, del dipartimento di Grosseto dell’Inail; della dott.ssa Chiara Breschi, della Direzione regionale Toscana del Ctss Inail;
  • “Le buone prassi per la promozione della salute e sicurezza dei lavoratori”, intervento dell’ing. Domenico Viggiano, della Asl Toscana Sud Est;
  • “Prevenzione e sicurezza negli ambienti confinati”, intervento del dott. Alessandro Giomarelli, della Asl Toscana Sud Est;
  • “Correlazione tra adesione al WHP ed OT23”, intervento della dott.ssa Laura Bai, della Asl Toscana Sud Est;
  • £Controlli e sanzioni”, intervento dell’ing. Franco Cuccuini, del comitato tecnico Sicurezza del Mcl Toscana.

L’evento è valido ai fini dell’aggiornamento previsto dal D.Lgs. 81/08 per coordinatori della sicurezza e per RSPP/ASPP, secondo le normative vigenti.

Iscrizione obbligatoria

Per partecipare in presenza o da remoto è necessario iscriversi al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5laSaqjJziv4PCKcgndoijLm8mrR1FAoW_NF5IFL2Lez3zQ/viewform

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con: Ordine degli ingegneri di Grosseto, Ordine dei periti industriali di Grosseto, Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Grosseto, Collegio provinciale di geometri e geometri laureati, Collegio dei periti agrari e agronomi.

Con il patrocinio di: Provincia di Grosseto, Comune di Orbetello.

Con il sostegno di: Banca Castagneto Carducci, Florio s.a.s., NTG, Grifo Carburanti, Cri Costa d’Argento.

