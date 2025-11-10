Missione in Cina, Vivarelli Colonna replica a Gori: “Il Comune non ha speso un solo euro”

Grosseto. “Leggo l’ennesima uscita surreale del consigliere Gori, che parla di ‘viaggi opachi’ e di ‘uso incongruo dei fondi pubblici’. Mi domando se, prima di scrivere certe cose, si prenda almeno il tempo di leggere gli atti ufficiali”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“La realtà è una sola e inequivocabile: per la missione in Cina il Comune di Grosseto non ha speso un solo euro – continua la nota –. Zero. Nada. Nothing. Tutto, e sottolineo tutto, è stato interamente pagato dalle autorità cinesi di Nanping, che hanno invitato ufficialmente la delegazione grossetana e coperto ogni spesa di viaggio, ospitalità e logistica. Per quanto riguarda invece le attività di accoglienza in Italia, i costi sono stati sostenuti da sponsor privati, in particolare Tommaso Becagli, imprenditore grossetano che da anni promuove la Maremma con passione, visione e concretezza. L’amministrazione comunale, ad oggi, non ha speso un solo centesimo. Tutto documentato, tutto trasparente. Quindi, caro Gori, se cercavi uno scandalo, te lo sei dovuto inventare. Ma almeno, la prossima volta, scegli una trama più credibile”.

“E trovo quasi comico che, a parlare di trasparenza, sia un esponente del Movimento 5 Stelle, quello dei banchi a rotelle, del Superbonus da 150 miliardi di buco, del terzo mandato inventato all’ultimo minuto dopo anni di prediche sull’onestà e la coerenza – sottolinea il sindaco -. Un Movimento che oggi governa a braccetto con il Pd in Toscana, dopo che una delle sue figure più note, Paola Taverna, dal palco augurava la morte politica al Partito Democratico con parole e toni irripetibili. E lo stesso Movimento che parlava di ‘trasparenza’ mentre gestiva il potere attraverso una piattaforma privata, la Casaleggio Associati, decidendo candidature e votazioni fuori da ogni controllo pubblico. Non dimentichiamo poi i danni economici e sociali provocati dal Reddito di cittadinanza, che ha distorto il mercato del lavoro, disincentivato l’occupazione e gravato sui conti pubblici, creando un sistema assistenzialista che ha penalizzato chi lavora e produce. Altro che giustizia sociale: quella misura ha rappresentato un freno alla crescita e un colpo all’economia reale. Altro che trasparenza: questa è opacità istituzionalizzata. E chi proviene da quella scuola politica, francamente, non è nella posizione di dare lezioni a nessuno”.

““L’Ufficio affari internazionali del Comune di Grosseto, al contrario, è un fiore all’occhiello di questa amministrazione, una struttura moderna, efficiente e perfettamente in linea con la visione del Governo nazionale e con la riforma voluta dal vicepremier Antonio Tajani – continua Vivarelli Colonna -. La riforma ministeriale che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026, promossa da Tajani, prevede la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri in due sezioni, una istituzionale e una economico-commerciale, per potenziare la diplomazia economica e la promozione del Made in Italy. Proprio su questo modello si basa il nostro ufficio: un equilibrio tra relazioni istituzionali e sviluppo commerciale, perfettamente coerente con il mio mandato di consigliere a Palazzo Chigi del vicepremier Tajani per l’agroalimentare e gli affari esteri, dove opero per creare sinergie tra territori, imprese e rete diplomatica italiana”.

“L’Ufficio affari internazionali ha già avviato rapporti con la Cina, in particolare con la città di Nanping, consolidando un gemellaggio operativo che apre a scambi economici, turistici e culturali – prosegue Vivarelli Colonna -. Sono stati inoltre intrecciati rapporti con la Spagna, in particolare con Barcellona e Salou, dove sono in corso progetti di cooperazione turistica e promozione territoriale condivisa. Siamo in contatto anche con il Regno Unito, dove il Comune di Grosseto ha ricevuto un invito ufficiale all’Ambasciata d’Italia a Londra, nell’ambito delle iniziative di promozione dei territori italiani nel mondo. Parallelamente, l’Ufficio ha aperto canali di dialogo con i Paesi balcanici, e sta lavorando a nuove collaborazioni con la Germania, in particolare con Berlino e Lipsia, città con cui sono in corso contatti istituzionali e commerciali per la creazione di future partnership europee. Inoltre, sono stati avviati contatti diretti con la Colombia, Paese con cui si stanno esplorando forme di cooperazione economica e culturale in ambito agricolo, agroalimentare e turistico, e sono stati stretti ponti di collaborazione con la Camera di Commercio polacca e con quella slovacca, per rafforzare i legami con l’Europa centro-orientale e creare nuove opportunità di export per le imprese maremmane”.

“In pochi mesi, l’Ufficio ha già portato risultati concreti e tangibili. Abbiamo favorito un accordo tra gli stabilimenti balneari grossetani e un importante produttore cinese di bambù, per introdurre materiali innovativi e sostenibili nel comparto turistico-balneare – prosegue il comunicato -. Abbiamo sottoscritto un protocollo ufficiale tra il Comune di Grosseto, l’Ufficio Turismo, la Fondazione Grosseto Cultura e il delegato alla cultura di Nanping, aprendo nuove prospettive di cooperazione artistica e culturale tra le due città. E al porto di Marina di Grosseto, abbiamo organizzato un evento B2B che ha visto la partecipazione entusiasta di decine di imprenditori locali e investitori stranieri, generando contatti e progetti concreti per il territorio. A oggi, diverse aziende grossetane sono già in trattativa avanzata con partner cinesi, in settori che spaziano dal turismo all’agroalimentare, dalla cultura ai materiali innovativi. Tutto questo è stato ampiamente apprezzato dal presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda (già presidente anche nella precedente denominazione) e dalle Camere di Commercio di Arezzo e Siena, che hanno riconosciuto l’efficacia e la visione di questa strategia di internazionalizzazione”.

“Il compito dell’Ufficio affari onternazionali è proprio questo: facilitare l’internazionalizzazione delle imprese, mettere in contatto gli operatori economici con gli enti governativi come Simest, Sace e Ice, garantendo copertura assicurativa, accesso a finanziamenti agevolati e informazioni corrette per ridurre i rischi e aumentare le opportunità. In questa direzione, grazie alla collaborazione con Simest, è partito un percorso di webinar formativi dedicati alle aziende delle province di Grosseto, Siena e Arezzo, con l’obiettivo di accompagnare le imprese verso l’internazionalizzazione in modo consapevole, tutelato e competitivo. Un progetto di crescita condivisa che fa della Maremma un laboratorio di diplomazia economica a livello nazionale – spiega Vivarelli Colonna -. Parallelamente, il Comune di Grosseto sta completando una riorganizzazione strutturale importante, grazie al grande impegno del presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti, alla preziosa collaborazione del Capo di Gabinetto Arturo Bernardini, e alla prossima assegnazione di un funzionario dedicato all’Ufficio affari internazionali a seguito degli ultimi concorsi. Mai prima d’ora un’amministrazione comunale, come quella Vivarelli Colonna, aveva investito così tanto sui propri dipendenti e funzionari, valorizzandoli, responsabilizzandoli e rendendoli parte attiva della crescita e dello sviluppo del territorio. Questa è la vera innovazione amministrativa: mettere le persone al centro, dare fiducia e creare competenze”.

“C’è chi parla e chi costruisce. Noi costruiamo, con diplomazia, concretezza e risultati. E mentre altri si aggrappano alle polemiche per strappare cinque minuti di visibilità, noi portiamo Grosseto nel mondo e il mondo a Grosseto, in piena sintonia con la strategia nazionale guidata dal Vicepremier Tajani – termina il sindaco -. Chi teme la luce del cambiamento, resti pure nell’ombra. Noi, invece, continueremo a far brillare la Maremma nel panorama internazionale”.