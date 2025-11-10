Home CronacaAuto prende fuoco lungo la strada: conducente illeso
CronacaCronaca GrossetoGrosseto

Auto prende fuoco lungo la strada: conducente illeso

L'incendio è avvenuto a Preselle

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 42 views

Scansano (Grosseto). Alle 7.20 di questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta in località Preselle, nel comune di Scansano, per l’incendio di un’auto.

Il conducente, mentre percorreva la strada in direzione Scansano, si è accorto di un problema al motore e ha accostato il veicolo. Poco dopo, l’auto ha preso fuoco per cause in corso di accertamento.

All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato il conducente incolume, già fuori dal mezzo, e la squadra è intervenuta per estinguere le fiamme, evitando che le stesse si propagassero alla vegetazione al bordo della carreggiata, e mettere in sicurezza l’area.

Sul posto era presente, oltre ai vigili del fuoco, una pattuglia dei Carabinieri di Grosseto.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Ufficio Relazioni internazionali, Gori: “Il sindaco elude le...

Casalecci, i residenti: “Furti moltiplicati nelle case, servono...

Missione in Cina, Vivarelli Colonna replica a Gori:...

Ufficio relazioni internazionali, Gori: “Viaggio in Cina pieno...

Ciclovia Tirrenica, il Pd: “Imbarazzante preparazione della Giunta,...

Giovane cade dalla bici: trasportato all’ospedale di Siena...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: