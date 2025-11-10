Auto prende fuoco lungo la strada: conducente illeso

Scansano (Grosseto). Alle 7.20 di questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta in località Preselle, nel comune di Scansano, per l’incendio di un’auto.

Il conducente, mentre percorreva la strada in direzione Scansano, si è accorto di un problema al motore e ha accostato il veicolo. Poco dopo, l’auto ha preso fuoco per cause in corso di accertamento.

All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato il conducente incolume, già fuori dal mezzo, e la squadra è intervenuta per estinguere le fiamme, evitando che le stesse si propagassero alla vegetazione al bordo della carreggiata, e mettere in sicurezza l’area.

Sul posto era presente, oltre ai vigili del fuoco, una pattuglia dei Carabinieri di Grosseto.