“Liberi dal fumo e sani stili di vita”: al via il nuovo corso della Asl per dire “basta” alle sigarette

Grosseto. L’Unità funzionale Dipendenze dell’area grossetana dà il via martedì 11 novembre al nuovo ciclo del programma di gruppo «Liberi dal fumo e sani stili di vita», un percorso dedicato alla prevenzione e alla promozione del benessere psicofisico.

Secondo una ricerca dell’Istituto superiore della sanità del 2023, in Italia i fumatori sono circa 10,5 milioni, la percentuale di incidenza del fenomeno riguarda il 25,1% degli uomini e il 16,3% delle donne. Ogni anno più di un terzo dei fumatori tra 18 e 69 anni fa un serio tentativo di smettere, restando almeno un giorno senza fumare. Nella stragrande maggioranza dei casi il tentativo fallisce e solo una piccola quota, quasi il 10%, raggiunge il suo obiettivo e smette di fumare per più di 6 mesi.

Il corso

Il corso, della durata di quattro settimane, si articolerà in dieci incontri che si terranno dalle 18.30 alle 20.00 nella sala riunioni del Servizio Dipendenze e, quando possibile, in spazi naturali come il Parco regionale della Maremma, il Parco Giotto e l’argine dell’Ombrone, valorizzando il legame tra natura e salute grazie ai principi della «green therapy».

Il percorso è realizzato in collaborazione con l’associazione Alcedo, attiva nel Parco della Maremma; Acat, Associazione club alcologici territoriali, e Uisp, per la promozione dell’attività fisica.

Il programma prevede anche uscite facoltative di sabato: a partire dal 15 novembre «Mindfulness» alla spiaggia di Principina, il 22 novembre «Percorso dei 5 sensi» nel Parco della Maremma (Alberese) e il 28 novembre con una camminata sull’argine dell’Ombrone.

Fra le novità attività c’è anche un momento conviviale «Pizza fumo e alcol free» venerdì 14 novembre.

Il gruppo, condotto dalle facilitatrici Paola Carmela Valenziano (sociologa) e Gelsomina Ciarelli (psicologa), mira a stimolare la motivazione a smettere di fumare, promuovere atteggiamenti legati al benessere e ai sani stili di vita, fornire strumenti pratici per affrontare la dipendenza da nicotina e incoraggiare il sostegno reciproco attraverso le “triadi” di partecipanti.

Il programma include inoltre un percorso alimentare disintossicante a base di frutta e verdura, esercizi di respirazione e rilassamento, e sessioni di «Mindfulness». Al termine, i partecipanti saranno nominati «Promotori di Salute», testimoni attivi del cambiamento e del benessere nella comunità.

Per iscriversi, telefonare al numero 0564.483741 oppure scrivere una mail a paolacarmela.valenziano@uslsudest.toscana.it. Il numero dei partecipanti è limitato.