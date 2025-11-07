La Guardia di Finanza cerca 15 musicisti per la banda: come partecipare al concorso

Grosseto. Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per ricoprire le sottoindicate parti e strumenti del ruolo degli esecutori della banda musicale della Guardia di Finanza:

a) Prime parti A:

– 1°clarinetto soprano in Sib n. 1 (solista);

– 1ª tromba in Sib acuto n. 1;

– 1° flicorno sopranino in Mib;

b) Prime parti B

– cassa (con l’obbligo dei timpani, xilofono, celeste e vibrafono);

c) Seconde parti A

– 1° flicorno soprano in Sib n. 2;

– 2° flicorno tenore in Sib (con l’obbligo del flicorno basso in Sib);

d) Seconde parti B

– 2° flauto (con l’obbligo dell’ottavino);

– 1° clarinetto soprano in Sib n. 8;

– 2° trombone tenore;

e) terze parti A

– 1° clarinetto soprano in Sib n. 10;

– 2° clarinetto soprano in Sib n. 4;

f) Terze parti B

– 3° flauto (con l’obbligo dell’ottavino);

– 2° clarinetto soprano in Sib n. 7;

– 2° clarinetto soprano in Sib n. 8;

– 5° Corno.

È ammessa la partecipazione anche per più parti e strumenti.

Possono partecipare ai concorsi i militari in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza che non abbiano superato il 45° anno di età.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (entro le ore 12 del 15 novembre 2025) compiuto il 18° anno di età e non superato il giorno di compimento del 40° anno di età, tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attività di servizio.

Tutti i candidati devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, i seguenti titoli di studio:

a. diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute;

b. diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da tabella “H” allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

a. Sistema pubblico di identità digitale (Spid);

b. Sistema di identificazione digitale “Entra con Cie” con l’impiego della carta di identità elettronica (Cie) rilasciata dal Comune di residenza.

Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il form della domanda di partecipazione – raggiungibile tramite la propria area riservata – e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata.

Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l’App Mobile “GdF Concorsi”, disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App Store, oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.