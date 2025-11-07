G20 delle spiagge italiane: prima giornata di lavoro a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Hanno preso il via questo pomeriggio i tavoli di lavoro di amministratori e i tecnici delle località balneari italiane del G20 delle spiagge riunitisi a Castiglione della Pescaia.
Quattro i laboratori operativi allestiti alla Casa Rossa Ximenes, nel cuore della riserva naturale della Diaccia Botrona, per approfondire proposte e protocolli comuni per una gestione sostenibile dell’ambiente costiero.
Domani, nella sala consiliare del Comune di Castiglione della Pescaia in piazza Garibaldi, il convegno “Ambiente, clima e futuro delle coste”, alla presenza di amministratori, politici, tecnici e operatori del settore turistico.