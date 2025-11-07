Conferita cittadinanza onoraria al professore Danilo Barsanti: “Legame profondo con Grosseto”

Grosseto. Questa mattina il Consiglio comunale ha conferito la cittadinanza onoraria di Grosseto. al professore Danilo Barsanti. Nelle motivazioni si legge: “Per l’alto valore dei suoi studi dedicati alla storia della Maremma e di Grosseto, che hanno contribuito a preservare e valorizzare la memoria del territorio e delle sue trasformazioni sociali, economiche e culturali”.

Commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti: “Un riconoscimento che nasce non solo dal suo prestigioso percorso accademico, ma anche dal suo legame profondo, autentico e costante con questa terra. Il professore Barsanti ha saputo portare con sé, nel lungo cammino di ricerca e di insegnamento, le radici maremmane che hanno ispirato e accompagnato il suo pensiero. Le sue opere ci restituiscono la memoria di un territorio che, da terra di malaria e di fatica, è diventato simbolo di rinascita e di progresso grazie al lavoro dell’uomo, alla scienza e alla visione di un futuro che ha sempre contraddistinto la gente maremmana”.

Alla cerimonia era presente il professore Amedeo Alpi, vicepresidente dell’Accademia dei Georgofili, promotore della candidatura di Barsanti.