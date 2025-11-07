Home GrossetoConferita cittadinanza onoraria al professore Danilo Barsanti: “Legame profondo con Grosseto”
GrossetoNotizie dagli Enti

Conferita cittadinanza onoraria al professore Danilo Barsanti: “Legame profondo con Grosseto”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 40 views

Grosseto. Questa mattina il Consiglio comunale ha conferito la cittadinanza onoraria di Grosseto. al professore Danilo Barsanti. Nelle motivazioni si legge: “Per l’alto valore dei suoi studi dedicati alla storia della Maremma e di Grosseto, che hanno contribuito a preservare e valorizzare la memoria del territorio e delle sue trasformazioni sociali, economiche e culturali”.

Commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti: “Un riconoscimento che nasce non solo dal suo prestigioso percorso accademico, ma anche dal suo legame profondo, autentico e costante con questa terra. Il professore Barsanti ha saputo portare con sé, nel lungo cammino di ricerca e di insegnamento, le radici maremmane che hanno ispirato e accompagnato il suo pensiero. Le sue opere ci restituiscono la memoria di un territorio che, da terra di malaria e di fatica, è diventato simbolo di rinascita e di progresso grazie al lavoro dell’uomo, alla scienza e alla visione di un futuro che ha sempre contraddistinto la gente maremmana”.

Alla cerimonia era presente il professore Amedeo Alpi, vicepresidente dell’Accademia dei Georgofili, promotore della candidatura di Barsanti.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

880mila euro per le frazioni: il Comune ottiene...

G20 delle spiagge italiane, l’appello: “Necessario un nuovo...

Da Grosseto in Catalogna: Vivarelli Colonna e Turbanti...

Un viaggio alla scoperta del suono: nuovo appuntamento...

Scuola, la Flc Cgil: “Aumenti irrisori nel contratto...

Il partito Ora! si presenta: “Politica nuova, pragmatica...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: