Scuolabus gratuito per gli alunni trasferiti in un’altra scuola: “Il Comune è vicino alle famiglie”

Follonica (Grosseto). La Giunta comunale di Follonica ha approvato l’istituzione di un servizio di trasporto scolastico aggiuntivo completamente gratuito a favore degli alunni della scuola primaria Don Milani che, a partire da gennaio 2026, saranno temporaneamente trasferiti alla scuola primaria di via Buozzi, a causa dell’avvio dei necessari lavori di adeguamento strutturale antisismico.

La decisione è volta a sopperire al disagio delle famiglie che, non avendo finora usufruito del trasporto scolastico perché residenti nei pressi della scuola, si troverebbero ad affrontare un tragitto casa-scuola e viceversa molto più lungo e complesso.

L’assessore ai servizi educativi, Stefania Turini, ha commentato con soddisfazione l’intervento: “Fin dal momento in cui si è resa necessaria la scelta del trasferimento temporaneo per tutelare l’incolumità di alunni e personale durante i lavori e garantire il regolare svolgimento delle lezioni, l’amministrazione si è mossa per garantire soluzioni efficaci. Il servizio di trasporto aggiuntivo, oltre a essere immediato, sarà gratuito per le famiglie, una scelta che dimostra la nostra vicinanza e l’impegno a sostenere concretamente i cittadini in un momento di oggettiva necessità. Abbiamo fin dal primo momento agito con chiarezza e rapidità, mettendo al primo posto l’interesse della comunità scolastica. La polemica pretestuosa di alcune opposizioni è, come dimostrato dai fatti, solo una sterile disinformazione volta a creare allarme e a riprendere un po’ di visibilità andata perduta. Ma per loro sfortuna sono solita mantenere gli impegni presi”.

Il servizio coprirà il tragitto via Varsavia – via Buozzi e viceversa e sarà esonerato dal pagamento per tutti gli utenti che chiederanno l’iscrizione, avvalendosi dell’attuale gestore.

Il sindaco Matteo Buoncristiani ha sottolineato la tempestività e la serietà dell’intervento: “L’avvio dei lavori di adeguamento sismico della scuola Don Milani è un’occasione da non perdere visto il finanziamento ottenuto. È stato nostro dovere, come amministrazione comunale, non solo garantire l’esecuzione di questi importanti interventi, ma anche minimizzare l’impatto sul quotidiano delle famiglie. Abbiamo risposto alle preoccupazioni con i fatti: zero costi e zero disagi in termini di spostamento per chi ha la necessità. L’attivazione di questo servizio gratuito è la prova tangibile che il Comune è sempre al fianco dei cittadini e opera con senso di responsabilità, a differenza di chi preferisce fomentare sterili polemiche invece di collaborare per il bene della comunità”.