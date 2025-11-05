Senzuno, il Pd incontra commerciali e residenti: “La legalità deve essere la base della rinascita”

Follonica (Grosseto). “Sabato 8 novembre il Pd in via della Repubblica: Senzuno non deve restare solo. La legalità è la base della rinascita di un quartiere che sta cambiando”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono il Partito democratico di Follonica e i consiglieri comunali dem.

“Gli episodi di queste settimane, dalle auto e dagli scooter incendiati, fino al rogo di origine dolosa che ha colpito il bar di via della Repubblica, non sono soltanto fatti di cronaca, ma rappresentano una ferita aperta nella vita di un quartiere che sta cercando di rigenerarsi – continua la nota –. La preoccupazione dei residenti è legittima e profonda. Chi vive a Senzuno, chi lo abita e lo cura ogni giorno, non può sentirsi ostaggio di episodi di degrado e di illegalità. Il rispetto delle regole è ciò che tiene insieme la comunità, che rende possibile la convivenza e dà senso alla parola ‘rigenerazione’”.

“Alcune situazioni, come la gestione di un locale più volte sanzionato e sospeso per irregolarità e disturbo dell’ordine pubblico, rappresentano un problema serio, che difficilmente troverà soluzione soli atti amministrativi – sottolinea il Pd -. Non solo per la sicurezza, ma per il futuro stesso del quartiere: perché la rinascita di Senzuno passa anche da qui, dalla capacità di pretendere comportamenti rispettosi e di promuovere una nuova cultura della legalità condivisa”.

“Per questo il Partito Democratico di Follonica e il gruppo consiliare del Pd saranno sabato mattina in via della Repubblica per incontrare commercianti, residenti e tutte le persone che vivono, lavorano o gravitano attorno a via della Repubblica e al quartiere. Vogliamo ascoltare, raccogliere testimonianze, condividere preoccupazioni e costruire insieme risposte concrete. Essere vicini a Senzuno significa riconoscere il valore di chi ci crede, di chi investe nel quartiere, di chi vuole vederlo crescere – termina la nota -. Appuntamento, quindi, a sabato, dalle 10.30, in via della Repubblica”.